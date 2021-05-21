ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Мехелен» — «Гент». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (22.05.2021)

сегодня, 07:12

В 6-м туре группы Лиги Конференций Про-Лиги Бельгии «Гент» на выезде сыграет с «Мехеленом». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.353.802.05
Лига Ставок 3.30 3.70 2.04
Мелбет 3.34 3.84 2.05
1XBET 3.34 3.84 2.05
BetBoom 3.35 3.70 2.00

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Гент» фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.03. Ничейный исход котируется в 3.9. Победа «Мехелена» представлена коэффициентом 3.34.

Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.52, а низовой исход (ТМ 2.5) можно сыграть по коэффициенту 2.47. Исход «обе забьют» представлен котировкой 1.57.

Форма команд

«Мехелен» ведет борьбу за первое место в группе, и в последнем туре команду ждет прямое противостояние с соперником за право сыграть в квалификации Лиги Конференций. Домашнее поле однозначно может дать преимущество «Мехелену» в данной встрече. В прошлом туре команда сыграла вничью с «Остенде» (2:2), а туром ранее обыграла «Стандард» (3:1).

«Гент» выдает неплохой отрезок в плей-офф, взяв максимум очков в последних трех матчах. В минувшем туре команда обыграла «Стандард» (2:0), а до этого с крупным счетом победила «Остенде» (4:0). Клуб находится на первой строчке в таблице, опережая «Мехелен» по дополнительным показателям.

Информация для ставок

  • Беспроигрышная серия «Мехелена» насчитывает семь матчей, «Гента» — три игры
  • «Мехелен» забивает и пропускает в 11 матчах подряд
  • Последние пять гостевых матчей «Гент» забивает минимум один гол в ворота соперников
  • Два предыдущих очных поединка команд завершились вничью (2:2) и (1:1)

Прогноз

Матч должен быть очень напряженным, ведь на кону выход в еврокубки. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно по коэффициенту 2.47 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.35 1.62 1.91 1.83
Лига Ставок 2.35 1.55 1.87 1.86
Мелбет 2.38 1.60
1XBET 2.38 1.60
BetBoom 3.90 1.22 2.32 1.55 1.84 1.90
Слухи«Минай» не хочет играть с «Шахтёром» из-за букмекеров
06 мая Комментарии6
Букмекеры прогнозируют возвращение Аллегри в «Ювентус»
29 апреля Комментарии8
Букмекеры считают «Ювентус» главным претендентом в Италии на место в ЛЧ
12 апреля Комментарии0
Букмекеры считают, что Аллегри близок к возвращению в «Ювентус»
28 марта Комментарии8
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии8
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
Обсудить
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 07:13
Гости не проиграют
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100