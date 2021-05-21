«Мехелен» — «Гент». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (22.05.2021)

1621570334

сегодня, 07:12

В 6-м туре группы Лиги Конференций Про-Лиги Бельгии «Гент» на выезде сыграет с «Мехеленом». Предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Гент» фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.03. Ничейный исход котируется в 3.9. Победа «Мехелена» представлена коэффициентом 3.34.

Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.52, а низовой исход (ТМ 2.5) можно сыграть по коэффициенту 2.47. Исход «обе забьют» представлен котировкой 1.57.

Форма команд

«Мехелен» ведет борьбу за первое место в группе, и в последнем туре команду ждет прямое противостояние с соперником за право сыграть в квалификации Лиги Конференций. Домашнее поле однозначно может дать преимущество «Мехелену» в данной встрече. В прошлом туре команда сыграла вничью с «Остенде» (2:2), а туром ранее обыграла «Стандард» (3:1).

«Гент» выдает неплохой отрезок в плей-офф, взяв максимум очков в последних трех матчах. В минувшем туре команда обыграла «Стандард» (2:0), а до этого с крупным счетом победила «Остенде» (4:0). Клуб находится на первой строчке в таблице, опережая «Мехелен» по дополнительным показателям.

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Мехелена» насчитывает семь матчей, «Гента» — три игры

«Мехелен» забивает и пропускает в 11 матчах подряд

Последние пять гостевых матчей «Гент» забивает минимум один гол в ворота соперников

Два предыдущих очных поединка команд завершились вничью (2:2) и (1:1)

Прогноз

Матч должен быть очень напряженным, ведь на кону выход в еврокубки. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно по коэффициенту 2.47 в букмекерской конторе Мелбет.