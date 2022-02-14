«ВС Уондерерс» — «Мельбурн Виктори». Прогноз на матч Австралийской А-лиги (16.02.2022)

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вчера, 16:54

16 февраля 2022 года состоится поединок «ВС Уондерерс — Мельбурн Виктори». Поединок пройдет на домашнем стадионе «ВС Уондерерс» в рамках очередного тура Австралийской А-лиги. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч в Австралии.

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Мельбурн Виктори». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.55. Ничейный исход оценивается в 3.50, а победа хозяев в 2.65. Дополнительная ставка на игру — обе команды забьют по 1.60.

Форма команд

«ВС Уондерерс» в нынешнем сезоне идет на 11-й строчке в турнирной таблице. У команды девять баллов. Коллектив выиграл два поединка, трижды играл вничью и проиграл в пяти встречах. Всего у австралийского клуба девять забитых и 16 пропущенных голов. В последних матчах «ВС Уондерерс» стабильно теряет очки — поражения от «Мельбурн Сити» со счетом 1:3, а также от «Вестерн Юнайтед» 0:1 и победа над «Перт Глори» 1:0.

«Мельбурн Виктори» в нынешнем сезоне идет на пятой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 15 баллов. У коллектива четыре победы, три ничьих и три поражения. Команда забила 15 голов и пропустила 13 мячей. В последних встречах «Мельбурн Виктори» не может похвастаться хорошими результатами и игрой — поражение от «Ньюкасл Джетс» со счетом 1:2, а также от «Веллингтон Феникс» 1:0 и ничья с «Сиднеем» 2:2.

Информация для ставок

«Мельбурн Виктори» выиграл два матча из последних пяти

«ВС Уондерерс» выиграл один матч из последних пяти

«Мельбурн Виктори» пропустил четыре мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что тотал забитых мячей будет больше 3.5 по коэффициенту 2.60. В каждой игре Австралийской А-лиги много голов, эта игра не станет исключением.