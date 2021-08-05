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«Металлист 1925» — «Черноморец». Прогноз на матч чемпионата Украины (06.08.2021)

вчера, 17:21

В матче третьего тура УПЛ харьковский «Металлист 1925» на своем поле примет одесский «Черноморец». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.983.433.92
Мелбет 1.92 3.32 3.96
1XBET 1.95 3.32 3.92
BetBoom 1.99 3.25 3.90

Ставки букмекеров

С явным фаворитом в данной встрече букмекеры так и не определились. Поставить на победу «Металлиста 1925» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.2. В случае победы «Черноморца» зайдет коэффициент 3.65. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.2.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициенту 2.1 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.75. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Металлист 1925» пришел в УПЛ из первого дивизиона и на старте турнира пока еще не обрел необходимую уверенность и стабильность. В первом матче команда показала неплохой футбол и смогла обыграть на дома «Рух» (2:1), а во втором туре в выездном поединке с «Колосом» не смогла забить и в итоге проиграла (0:1).

«Черноморец» продолжает штормить. Команда практически полностью обновила свой состав после выхода в высший дивизион, новичками команды стали молодые футболисты, пришедшие из киевского «Динамо» в аренду. Давать результат в такой ситуации очень сложно, а потому коллектив без шансов отдал первые два тура, сначала «Десне» (0:3), а затем и «Днепр-1» (0:3).

Информация для ставок

  • «Металлист 1925» забивает минимум один гол в пяти из шести последних поединков
  • «Черноморец» проиграл три из четырех последних матчей
  • В последней игре между командами была зафиксирована победа «Черноморца (1:0)

Прогноз

Нас ожидает игра двух команд, которые только в этом сезоне повысились в классе. Хозяева более стабильны, качественны в игровых компонентах и сильнее по составу, поэтому рекомендуем взять ставку на победу „Металлиста 1925“ по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предложили интересный коэффициент на исход матча в чемпионате Бельгии.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.47 1.55 1.78 2.05
Мелбет 1.77 2.04
1XBET 1.77 2.04
BetBoom 2.42 1.51 1.72 2.02 1.39 2.80
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shlomo
shlomo
вчера в 18:56
Хозяева не проиграют....
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