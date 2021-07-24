«Металлист 1925» — «Рух». Прогноз на матч УПЛ (25.07.2021)

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вчера, 23:52

В первом туре чемпионата Украины сыграют «Металлист 1925» и «Рух». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

По мнению букмекеров однозначного фаворита в данной встрече нет. Поставить на победу харьковчан можно по коэффициенту 3.14, в случае победы львовян зайдет коэффициент 2.33. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.3.

Также в линии букмекеры предлагают 2.28 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.65. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.98.

Форма команд

«Металлист 1925» впервые в своей истории вышел в Премьер-лигу. Команда провела ряд товарищеских поединков, в двух из которых удалось добыть положительный результат. Команда готова к старту чемпионата и постарается в первом туре порадовать своих болельщиков.

Львовский «Рух» в этом предсезонном сборе провел три матча, команда неплохо проявила себя и хорошо подготовились к сезону. В контрольных встречах удалось обыграть «Волынь» (2:1) и «Верес» (1:0), а в одном из матчей клуб уступил тернопольской «Ниве» (0:1).

Информация для ставок

• У «Металлиста 1925» всего два поражения в девятнадцати последних матчах

• «Рух» проиграл всего один раз в последних 10 поединках

• «Металлист 1925» забивает в четырех играх подряд

• Последняя очная встреча завершилась победой «Руха» (1:0)

Прогноз

Дебютант Премьер-лиги «Металлист 1925» постарается в первом матче показать себя с наилучшей стороны, да еще и на родном стадионе. «Рух» терять очки в стартовом туре не намерен. Сложно сказать, кто окажется победителем, поэтому предлагаем поставить на обмен голами. Сделать ставку на «обе забьют» можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.98.