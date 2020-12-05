«Метц» — «Лион». Прогноз на матч Лиги 1 (06.12.2020)

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05 декабря 2020, 14:14

«Метц» и «Лион» сыграют в тринадцатом туре чемпионата Франции. Мы приготовили прогноз и обзор ставок букмекеров на поединок, который состоится 6 декабря 2020 года.

Ставки букмекеров

Очевидным фаворитом предстоящей встречи считается гостевая команда. Ставки на победу «Лиона» букмекерская контора Фонбет предлагает сделать с коэффициентом 1.65. Заключить пари на ничейный исход можно за 4.24, а победа «Метца» оценивается в 5.75.

В росписи на тотал букмекеры не отдают очевидного предпочтения одному из исходов: ТМ (2,5) можно взять за 1.87, ТБ (2,5) – 1.88.

Форма команд

«Метц» занимает двенадцатое место в турнирной таблице чемпионата Франции с такими показателями: 4 победы, 4 ничьи и четыре поражения. В трех последних турах первенства команда не побеждала. После ничейных матчей с «Дижоном» (1:1) и «Нантом» (1:1), хозяева предстоящей встречи уступили «Бресту» (0:2).

«Лион» входит в список лидеров французской Лиги 1. Сейчас «Ткачи» замыкают первую четверку, отставая от лидера ПСЖ на два зачетных пункта. Три прошлых матча в чемпионате подопечные Руди Гарсии выиграли – «Реймс» (3:0), «Анже» (1:0) и «Сент-Этьен» (2:1). Надежно играет защита гостей, которая в 12-ти поединках пропустила лишь десять голов.

Информация для ставок

«Метц» не забивал голов в семи прошлых матчах против «Лиона»

«Лион» победил «Метц» в семи предыдущих очных встречах

Ставка на ТМ(2,5) сыграла в шести последних матчах «Метца» в Лиге 1

«Лион» выиграл пять из шести предыдущих матчей в чемпионате Франции

Прогноз

В пользу гостей предстоящей встречи говорит много факторов: это история очных противостояний, переполненный лазарет хозяев и убедительная атака гостей.

Не видим, за счет чего «Метц» сможет набрать очки. Ставим на победу «Лиона» с коэффициентом 1.65 по линии букмекерской конторы Фонбет.