«Метц» — «Ницца»: прогноз на матч Лиги 1 (09.01.2021)

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09 января 2021, 13:36

В 19-м туре чемпионата Франции «Метц» на своем стадионе сыграет против «Ниццы». Обзор ставок букмекеров и прогноз на матч вы найдете в нашем анонсе.

Ставки букмекеров

Вероятность победы «Метца» в этой игре букмекеры оценили коэффициентом 2.64. Чуть выше котируется успех «Ниццы» — 3.03, а ничья доступна с отметкой 3.26.

Линия конторы Бетсити двигается в пользу того, что игра будет «низовой». За исход с тоталом меньше 2,5 голов предложен коэффициент 1.71, больше – 2.33.

Форма команд

Последний раз соперники встречались в сезоне 2018/2019. Тогда в матчах Лиги 1 оппоненты обменялись домашними победами – «Метц» (2:1) и «Ницца» (4:1).

В нынешнем чемпионате «Метц» показывает неплохие результаты. У команды 24 очка и 11-е место в турнирной таблице. В пяти прошлых турах «мессинцы» проиграли только «Ренну» (0:1) в домашней встрече. В последнем поединке команда разделила очки с «Бордо» на домашней арене (0:0).

«Ницца» угодила в затяжной кризис. В актив себе из последних матчей «орлы» могут занести только победу над главным аутсайдером в лице «Нима» (2:0). Затем команда крупно уступила «Лиону» и «Бресту» (0:2), а также упустила домашнюю викторию над «Лорьяном» (2:2).

Информация для ставок

• В 10 из 12 матчей «Метца» сыграла ставка на ТМ(2,5)

• В трех прошлых очных встречах команд забивалось минимум три гола

• В трех прошлых выездных матчах «Ниццы» больше двух мячей не забивалось

• «Ницца» не проигрывала в 11 из 12 предыдущих игр против «Метца»

Прогноз

В этом противостоянии мы не ждем много забитых голов. «Метц» и «Ницца» пытаются упрочить свои позиции в турнирной таблице, а для этого нужно надежно играть в обороне. Берем ставку на тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом 1.71 по линии букмекерской конторы Бетсити.