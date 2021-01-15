«Мидлсбро» — «Бирмингем». Прогноз на матч Чемпионшипа (16.01.2021)

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15 января 2021, 22:04

16 января «Мидлсбро» встретится с «Бирмингемом» в рамках очередного тура Чемпионшипа.

Ставки букмекеров

«Мидлсбро» видится очевидным фаворитом противостояния. Команда под руководством Нила Уорнока добилась неплохих результатов и вполне может претендовать на статус фаворита во многих матчах. На победу хозяев поле рекомендуют сделать ставку с коэффициентом 1,85

Эксперты БК Фонбет также советуют обратить внимание и на ничейный исход поединка, который обозначен коэффициентом 3,50. Эти команды вполне могут разойтись мировой.

Форма команд

Британец Нил Уорнок привел «Мидлсбро» к седьмой строчке в Чемпионшипе, команда набрала 36 пунктов и подбирается к топ-5 лучших в сезоне. Свой последний матч клуб проиграл со счетом 2:1, команда наверняка захочет реабилитироваться в игре с «Бирмингемом».

«Бирмингем» тренирует бывший ассистент Жозе Моуриньо в «Реале» Айтор Каранка. Испанец не справляется, команда уже на 19-м месте в таблице и с 23 очками рискует вылететь в дивизион ниже. Последний матч «Бирмингем» проиграл со счетом 3:0.

Информация для ставок

В матчах против «Бирмингема» «Мидлсбро» забивает в среднем 1,28 гола за игру

Самая крупная победа в этом противостоянии принадлежит «Мидлсбро», соперник был повержен со счетом 5:1

В последних пяти встречах эти команды забили друг другу 14 мячей

Прогноз

Учитывая невероятную страсть к забитым мячам у этих команд, букмекеры рекомендуют сделать ставку на тотал голов в матче больше двух с коэффициентом 1,73. «Мидлсбро» является фаворитом встречи, но «Бирмингем» очень любит забивать в этих противостояниях, также можно сделать ставку на обе забьют с коэффициентом 2,12