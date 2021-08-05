«Мидтьюлланд» — «Вайле». Прогноз на матч чемпионата Дании (06.08.2021)

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вчера, 16:59

В четвертом туре чемпионата Дании «Мидтьюлланд» примет «Вайле». Предлагаем прогноз и обзоры ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Однозначным фаворитом этой встречи букмекеры называют хозяев поля. Поставить на победу «Мидтьюлланда» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.65. В случае победы «Вайле» зайдет коэффициент 5.1. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.05.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.78 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.02. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.82.

Форма команд

«Мидтьюлланд» между матчами чемпионата проводил игру квалификации Лиги чемпионов, где на выезде имел возможность сыграть с ПСВ . Навязать свой футбол и борьбу не получилось, команда потерпела разгромное поражение со счетом 0:3. В предыдущем туре национального чемпионата играли с «Виборгом» и смогли его одолеть (2:0).

«Вайле» неудачно стартовал в чемпионате, за три тура набрав всего один бал в таблицу. Команда проиграла «Раннерсу» (0:2), затем «Сённерйюску» (0:1), в третьем туре удалось взять первое очко – ничья с «Брондбю» (1:1). Футболисты желают добыть первую победу, воспользовавшись выступлениями соперника в еврокубках.

Информация для ставок

Четыре из пяти последних игр с участием «Мидтьюлланда» в основное время завершились результатом ТМ 2.5

«Вайле» не может выиграть в трех матчах кряду

Предыдущий очный поединок закончился победой «Мидтьюлланда» (5:0)

Прогноз

В этом матче мы увидим игру с явным преимуществом домашней команды, которая будет играть в свой футбол, создавая большое количество опасных моментов. Усилий футболистов должно хватить для достижения необходимого результата. Предлагаем сделать ставку на победу «Мидтьюлланда» по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предположили, что в матче в чемпионате Польши выйдет результативным.