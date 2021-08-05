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«Мидтьюлланд» — «Вайле». Прогноз на матч чемпионата Дании (06.08.2021)

вчера, 16:59

В четвертом туре чемпионата Дании «Мидтьюлланд» примет «Вайле». Предлагаем прогноз и обзоры ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.653.855.25
Мелбет 1.59 4.10 4.98
1XBET 1.59 4.10 4.98
BetBoom 1.57 4.00 5.20

Ставки букмекеров

Однозначным фаворитом этой встречи букмекеры называют хозяев поля. Поставить на победу «Мидтьюлланда» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.65. В случае победы «Вайле» зайдет коэффициент 5.1. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.05.

Также в линии букмекеры предлагают коэффициент 1.78 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.02. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.82.

Форма команд

«Мидтьюлланд» между матчами чемпионата проводил игру квалификации Лиги чемпионов, где на выезде имел возможность сыграть с ПСВ. Навязать свой футбол и борьбу не получилось, команда потерпела разгромное поражение со счетом 0:3. В предыдущем туре национального чемпионата играли с «Виборгом» и смогли его одолеть (2:0).

«Вайле» неудачно стартовал в чемпионате, за три тура набрав всего один бал в таблицу. Команда проиграла «Раннерсу» (0:2), затем «Сённерйюску» (0:1), в третьем туре удалось взять первое очко – ничья с «Брондбю» (1:1). Футболисты желают добыть первую победу, воспользовавшись выступлениями соперника в еврокубках.

Информация для ставок

  • Четыре из пяти последних игр с участием «Мидтьюлланда» в основное время завершились результатом ТМ 2.5
  • «Вайле» не может выиграть в трех матчах кряду
  • Предыдущий очный поединок закончился победой «Мидтьюлланда» (5:0)

Прогноз

В этом матче мы увидим игру с явным преимуществом домашней команды, которая будет играть в свой футбол, создавая большое количество опасных моментов. Усилий футболистов должно хватить для достижения необходимого результата. Предлагаем сделать ставку на победу «Мидтьюлланда» по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предположили, что в матче в чемпионате Польши выйдет результативным.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.02 1.79 1.62 2.42
Мелбет 2.10 1.81
1XBET 2.10 1.81
BetBoom 3.27 1.31 2.05 1.72 1.62 2.20
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Все комментарии
ztxzs7d3s4r2
ztxzs7d3s4r2
вчера в 19:58
Футбольный клуб «Мидтьюлланд» выиграет матч.
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