«Милан» — «Челси». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (11.10.2022)

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вчера, 11:52

Ставки букмекеров

«Челси» является фаворитом в этой встрече и поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 2.3. В то время на победу хозяев коэффициент составляет 3.05. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по 3.4.

Букмекеры не верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит всего 1.95. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Милан» без шансов проиграл в прошлом туре Лиги Чемпионов «Челси» и теперь в ответном спаренном матче группы постарается реабилитироваться. Команда набрала четыре очка, как и у лондонского клуба, поэтому данный поединок принимает очень важный статус, ведь победитель обеспечит себе хорошее преимущество. В прошлой игре чемпионата «Милан» обыграл на своем поле «Ювентус», а ранее в Лиге Чемпионов уступил «Челси» (0:3).

«Челси» одержал первую победу в Лиге Чемпионов и вернулся в самый разгар борьбы за плей-офф. Теперь игра с «Миланом» пройдет в Италии и достичь такой легкой победы как неделю назад «синим» вряд ли удастся. В активе команды четыре балла, и она отстает от лидера на одно очко. Два последних матча «Челси» завершились победами над «Вулверхэмптоном», и «Миланом» с одинаковым счетом (3:0).

Информация для ставок

«Милан» проиграл только в двух поединках из десяти последних матчей во всех турнирах

«Челси» проиграл три из четырех выездных матчей во всех турнирах за последнее время

«Челси» выиграл четыре из пяти последних матчей у «Милана» в различных турнирах

Три из четырех матчей между клубами в Италии завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Эта встреча без сомнений считается одной из центральных матчей тура. В личных поединках между собой клубы забивают достаточное количество мячей для того, чтобы сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей в букмекерской конторе Лига Ставок. Коэффициент на такое событие составит 1.95.