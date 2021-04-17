«Милан» — «Дженоа». Прогноз на матч чемпионата Италии (18.04.2021)

1618634815

вчера, 07:46

В 31-м туре Серии А «Милан» сыграет дома с «Дженоа». Предлагаем вам прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Милан» явным фаворитом встречи. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.5. Победа «Дженоа» оценивается в 6.8, а ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 4.5.

Букмекеры предлагают коэффициент 1.76 на ТБ 2.5. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.14. Исход «обе забьют» котируется в 1.88.

Форма команд

«Дженоа» занимает 13-ю позицию в чемпионате и доигрывает сезон, имея отрыв в 10 очков от зоны вылета. Команда выиграла всего один матч из последних девяти. В прошлом туре «Дженоа» на выезде проиграл «Ювентусу» (1:3), а немного ранее на своем стадионе сыграл вничью с «Фиорентиной» (1:1).

«Милан» занимает второе место в таблице, но «Ювентус» и «Аталанта» отстают всего на 1-2 очка. «Россонери» уже давно уступили лидерство «Интеру», и теперь главная задача клуба состоит в том, чтобы удержать вторую строчку в Серии А. В последних двух турах «Милан» сыграл вничью с «Сампдорией» (1:1) и одержал победу над «Пармой» (3:1).

Информация для ставок

«Милан» проиграл два из десяти последних матчей во всех турнирах

В четырех из пяти матчей между командами сыграла ставка «обе забьют»

В пяти из семи последних выездных матчей «Дженоа» сыграла ставка «обе забьют — нет»

«Милан» выиграл три из пяти последних встреч с «Дженоа»

Прогноз

«Милан» борется за медали Серии А, поэтому команда максимально мотивирована добиться результата. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.5.