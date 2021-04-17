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«Милан» — «Дженоа». Прогноз на матч чемпионата Италии (18.04.2021)

вчера, 07:46

В 31-м туре Серии А «Милан» сыграет дома с «Дженоа». Предлагаем вам прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Милан» явным фаворитом встречи. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.5. Победа «Дженоа» оценивается в 6.8, а ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 4.5.

Букмекеры предлагают коэффициент 1.76 на ТБ 2.5. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.14. Исход «обе забьют» котируется в 1.88.

Форма команд

«Дженоа» занимает 13-ю позицию в чемпионате и доигрывает сезон, имея отрыв в 10 очков от зоны вылета. Команда выиграла всего один матч из последних девяти. В прошлом туре «Дженоа» на выезде проиграл «Ювентусу» (1:3), а немного ранее на своем стадионе сыграл вничью с «Фиорентиной» (1:1).

«Милан» занимает второе место в таблице, но «Ювентус» и «Аталанта» отстают всего на 1-2 очка. «Россонери» уже давно уступили лидерство «Интеру», и теперь главная задача клуба состоит в том, чтобы удержать вторую строчку в Серии А. В последних двух турах «Милан» сыграл вничью с «Сампдорией» (1:1) и одержал победу над «Пармой» (3:1).

Информация для ставок

  • «Милан» проиграл два из десяти последних матчей во всех турнирах
  • В четырех из пяти матчей между командами сыграла ставка «обе забьют»
  • В пяти из семи последних выездных матчей «Дженоа» сыграла ставка «обе забьют — нет»
  • «Милан» выиграл три из пяти последних встреч с «Дженоа»

Прогноз

«Милан» борется за медали Серии А, поэтому команда максимально мотивирована добиться результата. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.5.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.19 1.75 1.68 2.29
Лига Ставок 2.16 1.70 1.71 2.16
Мелбет 2.24 1.76
1XBET 3.32 1.33 4.60 1.18 1.69 2.17
BetBoom 3.46 1.33 2.18 1.72 1.71 2.21
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sv_1969
sv_1969
вчера в 09:14
Победа Милана
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