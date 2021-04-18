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Текстовая онлайн трансляция матча Милан против Дженоа

Милан Логотип футбольный клуб Милан 2:1 Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя) Дженоа
Милан
2 : 1
завершен
18 апреля 2021, 13:30
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 350 - 37.1
Очков за игру в нац. чемп.: 2 - 1.1
Средний возраст: 23.9 - 28.2
Средний рост: 183.9 - 186.4
Легионеров: 10 - 4
Схемы: 4-2-3-1 - 3-5-2
Серия побед: 1 - 0
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Дженоа
Италия. Серия А 2020/2021, 31 тур
Стадион Джузеппе Меацца
Ставки на футбольные матчи
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    13' (1:0) Ребич Анте (12) (Калулу Пьер (20))
     
    2
    62' Калулу Пьер (20) уходит с поля, Далот Диогу (5) вышел на поле
    62' Леау Рафаэл (17) уходит с поля, Манджукич Марио (9) вышел на поле
     
    63' Салемакерс Алексис (56) уходит с поля, Диас Браим (21) вышел на поле
     
    73' Беннасер Исмаэль (4) уходит с поля, Тонали Сандро (8) вышел на поле
     
    88' Чалханоглу Хакан (10) уходит с поля, Крунич Раде (33) вышел на поле
     
    26' Гольданига Эдоардо (5)
     
    37' (1:1) Дестро Маттиа (23) (Зайц Миха (16))
     
    2
    57' Дестро Маттиа (23) уходит с поля, Пьяца Марко (37) вышел на поле
    57' Гильоне Паоло (18) уходит с поля, Бираски Давиде (14) вышел на поле
     
    68' (2:1) Автогол Скамакка Джанлука (9)
     
    2
    74' Скамакка Джанлука (9) уходит с поля, Шомуродов Элдор (61) вышел на поле
    74' Кассата Франческо (29) уходит с поля, Пандев Горан (19) вышел на поле
     
    83' Стротман Кевин (20) уходит с поля, Бехрами Валон (11) вышел на поле
    Голы
    Ребич Анте
    ассистент Калулу Пьер     		1:0 13’
    37’ 1:1 Дестро Маттиа
    ассистент Зайц Миха
    Скамакка Джанлука 2:1(А) 68’
    Наказания
    26’ Гольданига Эдоардо
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    57’ Бираски Давиде Гильоне Паоло
    57’ Пьяца Марко Дестро Маттиа
    Далот Диогу Калулу Пьер 62’
    Манджукич Марио Леау Рафаэл 62’
    Диас Браим Салемакерс Алексис 63’
    Тонали Сандро Беннасер Исмаэль 73’
    74’ Шомуродов Элдор Скамакка Джанлука
    74’ Пандев Горан Кассата Франческо
    83’ Бехрами Валон Стротман Кевин
    Крунич Раде Чалханоглу Хакан 88’
    Статистика
    		 17 Удары по воротам 12
    		4 Удары в створ 4
    		10 Фолы 13
    		5 Угловые 4
    		0 Офсайды 1
    		53% Владение мячом 47%
    		1 Cэйвы 3
    		0 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    burlone
    burlone
    18 апреля в 18:11
      juvenale
      juvenale ответ Ozabot (раскрыть)
      18 апреля в 16:50
      а что у Юве с Вероной?
      Ozabot
      Ozabot
      18 апреля в 16:24
      Опять валидольная победа. С «Дженоа» вообще исторически «Милану» сложно. Все матчи вечно около ничьи. Хотя, соперник не так чтобы особо сильный. Генуэзцы для «Милана» это как «Верона» для «Юве». Некомфортный соперник.
      IKER-RAUL
      IKER-RAUL
      18 апреля в 16:12
      Молодцы россонери, с победой!
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      18 апреля в 15:53
      Сложно пришлось Милану.
      Брулин
      Брулин
      18 апреля в 15:45
      Думаю и доллару и особенно турку надо бы поумерить свои аппетиты по запросам. Донна так вообще чуть не привез ответный гол.
      1_DEIVID
      1_DEIVID
      18 апреля в 15:34
      Тяжёлая победа.
      1bear
      1bear
      18 апреля в 15:24
      опять "валидол"в концовке,еле "отскочили,но 3 очка получили
      Camellot
      Camellot
      18 апреля в 14:19
      Когда я весь первый круг смотрел на игру Милана, я недоумивал как они идут в а первой строчке. Благо время расставляет все на свои места
      ОПС
      ОПС
      18 апреля в 13:30
      Победа все равно будет.(легкая или нелегкая).
      1bear
      1bear
      18 апреля в 10:05
      Дженоа без основных защитников,Милан без Златана...,но всё-равно верю !!!
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      18 апреля в 08:11
      Не лёгкая будет победа Милана
      КЭТиК
      КЭТиК
      18 апреля в 07:30
      Лёгкая победа Милана.
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