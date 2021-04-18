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2 : 1
завершен
18 апреля 2021, 13:30
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 350 - 37.1
Очков за игру в нац. чемп.: 2 - 1.1
Средний возраст: 23.9 - 28.2
Средний рост: 183.9 - 186.4
Легионеров: 10 - 4
Схемы: 4-2-3-1 - 3-5-2
Серия побед: 1 - 0
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Стадион Джузеппе Меацца
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Ребич Анте
ассистент Калулу Пьер
|1:0
|13’
|37’
|1:1
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Дестро Маттиа
ассистент Зайц Миха
|Скамакка Джанлука
|2:1(А)
|68’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|57’
|Бираски Давиде
|Гильоне Паоло
|57’
|Пьяца Марко
|Дестро Маттиа
|Далот Диогу
|Калулу Пьер
|62’
|Манджукич Марио
|Леау Рафаэл
|62’
|Диас Браим
|Салемакерс Алексис
|63’
|Тонали Сандро
|Беннасер Исмаэль
|73’
|74’
|Шомуродов Элдор
|Скамакка Джанлука
|74’
|Пандев Горан
|Кассата Франческо
|83’
|Бехрами Валон
|Стротман Кевин
|Крунич Раде
|Чалханоглу Хакан
|88’
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|17
|Удары по воротам
|12
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|4
|Удары в створ
|4
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|10
|Фолы
|13
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|5
|Угловые
|4
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|0
|Офсайды
|1
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|53%
|Владение мячом
|47%
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|1
|Cэйвы
|3
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|0
|Предупреждения
|1
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