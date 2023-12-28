«Миллуол» — «Норвич». Прогноз на матч Чемпионшипа (29.12.2023)

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вчера, 10:33

Ставки букмекеров

«Миллуол» имеет преимущество в линиях букмекеров. Победа хозяев оценивается по 2.5. На успех «Норвича» в выездном матче можно поставить в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.8, в то время как ничья стоит 3.4.

Тотал больше 2.5 мячей на эту встречу можно взять по коэффициенту 1.95. Коэффициент на ТМ 2.5 не сильно отличается от противоположного исхода и составляет 1.85.

Форма команд

«Миллуол» выглядит в нынешнем сезоне очень неубедительно и вероятно команде придется бороться за выживание, если ситуация не изменится. Команда занимает 20 место с 26 баллами и имеет запас в шесть пунктов над зоной вылета. В игре с «Норвичем» хозяевам очень важно не пропустить быстрый гол и постараться моментами перехватывать инициативу у соперника. Два последних матча «Миллуол» завершились победой над « КПР » (2:0) и ничьей со «Сток Сити» (0:0).

«Норвич» занимает совсем не то место, где рассчитывают видеть свою команду болельщики. «Канарейки» идут лишь на 12 месте с 34 баллами, но ввиду высокой плотности турнирной таблицы отстают всего на два пункта от последнего место, дающего путевку в плей-офф. В случае победы гости наверняка продвинутся на несколько позиций вверх. В прошлом туре «Норвич» проиграл на выезде «Вест Бромвичу» (0:1), а ранее переиграл «Хаддерсфилд» (2:0).

Информация для ставок

«Норвич» проиграл шесть матчей из последних десяти во всех турнирах

«Миллуол» выиграл лишь одну встречу из пяти последних

«Норвич» выиграл у «Миллуола» три последних матча

Пять из восьми матчей между командами закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Букмекеры дают примерно равные шансы командам, и мы предполагаем, что они не смогут выявить победителя в этой встрече. Предлагаем рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.4 в букмекерской конторе Лига Ставок.