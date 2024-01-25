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«Миллуол» — «Престон». Прогноз на матч Чемпионшипа (27.01.2024)

вчера, 12:20
Миллуол

Ставки букмекеров

Букмекеры называют хозяев фаворитами этого поединка. На победу «Миллуол»» можно поставить по коэффициенту 2.18. На успех «Престона» коэффициент достигает 3.6. Также достаточно вероятна ничья в этом противостоянии – коэффициент 3.15.

По мнению букмекеров, в матче будет забито немного голов. На ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 2.4. Если вы верите, что встреча окажется малорезультативной – коэффициент ТМ 2.5 – 1.57.

Форма команд

«Миллуол» не хватает звезд с неба и руководство ставит перед клубом задачу сохранить место во втором по силе дивизионе Англии. Команда занимает 18 место с 32 баллами и отстает на шесть пунктов от нынешнего соперника. В случае победы расстояние между клубами сократится до одной победы. Два последних матча «Миллуол» завершились поражениями от «КПР» (0:2) и «Мидлсбро» (1:3).

«Престон» проиграл большинство последних поединков и вряд ли находится сейчас в хорошем расположении духа. Коллектив занимает 12 место и от зоны вылета его отделяют пять пунктов. В выездной встрече с «Миллуол» гостям нужна победа чтобы претендовать на более высокие места, но добиться ее будет непросто. В последнем туре «Престон» уступил на выезде «Лидсу» (1:2), а ранее переиграл «Бристоль Сити» (2:0).

Информация для ставок

  • «Миллуол» проиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Престон» уступил в четырех последних выездных поединках
  • Три из пяти последних матчей между командами закончились ничейным результатом
  • Четыре из пяти встреч команда завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Команды играют между собой нерезультативно, поэтому в этот раз также не стоит ждать от них голевого изобилия. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.57 в букмекерской конторе Лига Ставок.

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Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 14:02
Хозяева по мнению буков немного в ранге фаворитов, но гости могут и огрызнуться.
jg2y4jtahvvg
jg2y4jtahvvg
вчера в 13:06
Вполне возможно, что игра завершится вничью или победой одной из команд с минимальным счетом.
3d37tfmw35ym
3d37tfmw35ym
вчера в 13:05
Учитывая статистику, можно предположить, что матч будет напряженным и ни одна из команд не захочет уступить.
th5chbw4fngd
th5chbw4fngd
вчера в 13:04
“Престон” мотивирован на успех и будет стремиться к победе.
277fpdb8yat6
277fpdb8yat6
вчера в 13:03
“Миллуол” находится в сложной ситуации и победа в предстоящем матче будет для них очень важна.
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