«Миллуол» — «Престон». Прогноз на матч Чемпионшипа (27.01.2024)

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вчера, 12:20

Ставки букмекеров

Букмекеры называют хозяев фаворитами этого поединка. На победу «Миллуол»» можно поставить по коэффициенту 2.18. На успех «Престона» коэффициент достигает 3.6. Также достаточно вероятна ничья в этом противостоянии – коэффициент 3.15.

По мнению букмекеров, в матче будет забито немного голов. На ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 2.4. Если вы верите, что встреча окажется малорезультативной – коэффициент ТМ 2.5 – 1.57.

Форма команд

«Миллуол» не хватает звезд с неба и руководство ставит перед клубом задачу сохранить место во втором по силе дивизионе Англии. Команда занимает 18 место с 32 баллами и отстает на шесть пунктов от нынешнего соперника. В случае победы расстояние между клубами сократится до одной победы. Два последних матча «Миллуол» завершились поражениями от « КПР » (0:2) и «Мидлсбро» (1:3).

«Престон» проиграл большинство последних поединков и вряд ли находится сейчас в хорошем расположении духа. Коллектив занимает 12 место и от зоны вылета его отделяют пять пунктов. В выездной встрече с «Миллуол» гостям нужна победа чтобы претендовать на более высокие места, но добиться ее будет непросто. В последнем туре «Престон» уступил на выезде «Лидсу» (1:2), а ранее переиграл «Бристоль Сити» (2:0).

Информация для ставок

«Миллуол» проиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Престон» уступил в четырех последних выездных поединках

Три из пяти последних матчей между командами закончились ничейным результатом

Четыре из пяти встреч команда завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Команды играют между собой нерезультативно, поэтому в этот раз также не стоит ждать от них голевого изобилия. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.57 в букмекерской конторе Лига Ставок.