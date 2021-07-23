«Миовени» — «Рапид» Бухарест. Прогноз на матч чемпионата Румынии (23.07.2021)

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сегодня, 00:10

Второй тур чемпионата Румынии подарит болельщикам встречу, в которой «Миовени» примет дома «Рапид» Бухарест. Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям и предлагают коэффициент на победу – 2.55. Поверить в успех «Миовени» можно по коэффициенту 7.4. Ничейный результат котируется цифрой 3.6.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2 мячей за 1.82. На ТМ 2 коэффициент немного больше и составляет 1.99.

Форма команд

«Миовени» прошлый сезон играл во второй лиге Румынии и по итогам матчей плей-офф смог выйти в главный чемпионат страны. Команда имеет цель на сезон – сохранение прописки в самом сильном дивизионе Румынии. Хорошо стартовать у коллектива в первом туре не получилось, однако у клуба все впереди и при качественной игре команда достигнет положительного результата. В прошлом матче чемпионата «Миовени» минимально уступил «Газ Метану» (0:1), а еще ранее обыграл в товарищеском матче «Слатину» (3:0).

«Рапид» Бухарест является еще одной командой, которая по результатам прошлого сезона пошла на повышение в классе. От столичного клуба ждут хороших результатов, а сам коллектив уже начал радовать болельщиков, одержав победу в первом туре нового сезона. На своем поле «Рапид» обыграл «Чиндию Тырговиште» (1:0), а немного ранее проиграл в товарищеском матче «Газ Метану» (1:2).

Информация для ставок

«Миовени» не проигрывает на своем поле 11 матчей подряд (включая товарищеские поединки)

Три из четырех последних матчей «Рапида» закончились тоталом меньше 2.5 мячей

«Рапид» Бухарест выиграл только один матч из последних пяти с «Миовени»

Семь из десяти последних матчей между командами закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Рапид» Бухарест является небольшим фаворитом в матче и попробует доказать это на поле. Предполагаем, что матч будет сложным, без большого количества забитых мячей. Рекомендуем сделать ставку на ТМ 2 по коэффициенту 1.99.

Также букмекеры предложили приятный коэффициент на победу «Вислы» в матче чемпионата Польши с «Легией».

