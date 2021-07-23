«Миовени» — «Рапид» Бухарест. Прогноз на матч чемпионата Румынии (23.07.2021)

Второй тур чемпионата Румынии подарит болельщикам встречу, в которой «Миовени» примет дома «Рапид» Бухарест. Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров.
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сегодня, 21:30
Ставки букмекеров
Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям и предлагают коэффициент на победу – 2.55. Поверить в успех «Миовени» можно по коэффициенту 7.4. Ничейный результат котируется цифрой 3.6.
Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2 мячей за 1.82. На ТМ 2 коэффициент немного больше и составляет 1.99.
Форма команд
«Миовени» прошлый сезон играл во второй лиге Румынии и по итогам матчей плей-офф смог выйти в главный чемпионат страны. Команда имеет цель на сезон – сохранение прописки в самом сильном дивизионе Румынии. Хорошо стартовать у коллектива в первом туре не получилось, однако у клуба все впереди и при качественной игре команда достигнет положительного результата. В прошлом матче чемпионата «Миовени» минимально уступил «Газ Метану» (0:1), а еще ранее обыграл в товарищеском матче «Слатину» (3:0).
«Рапид» Бухарест является еще одной командой, которая по результатам прошлого сезона пошла на повышение в классе. От столичного клуба ждут хороших результатов, а сам коллектив уже начал радовать болельщиков, одержав победу в первом туре нового сезона. На своем поле «Рапид» обыграл «Чиндию Тырговиште» (1:0), а немного ранее проиграл в товарищеском матче «Газ Метану» (1:2).
Информация для ставок
- «Миовени» не проигрывает на своем поле 11 матчей подряд (включая товарищеские поединки)
- Три из четырех последних матчей «Рапида» закончились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Рапид» Бухарест выиграл только один матч из последних пяти с «Миовени»
- Семь из десяти последних матчей между командами закончились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
«Рапид» Бухарест является небольшим фаворитом в матче и попробует доказать это на поле. Предполагаем, что матч будет сложным, без большого количества забитых мячей. Рекомендуем сделать ставку на ТМ 2 по коэффициенту 1.99.
Также букмекеры предложили приятный коэффициент на победу «Вислы» в матче чемпионата Польши с «Легией».