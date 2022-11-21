«Мирандес» — «Картахена». Прогноз на матч Сегунды (21.11.2022)

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сегодня, 11:26

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Картахена». Команда играет на выезде, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.65. Победа «Мирандес» оценивается по 2.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.1.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.2. Сделать ставку на то, что команда забьют менее 2.5 мячей можно по 1.67. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.9.

Форма команд

«Мирандес» проиграл только один матч из пяти последних во втором по силе чемпионате Испании, но это не помогает команде покинуть зону вылета. Клуб расположился на 20 месте с 13 очками и отстают от ближайшего соперника на один пункт. Предстоящий матч с «Картахеной» очень важен с турнирной точки зрения, ведь в случае победы коллектив сделает еще один шаг к выходу из «красной зоны». Два последних матча «Мирандес» завершились победой в кубке над «Вименором» (2:0) и ничьей с «Ибицей» в чемпионате (1:1).

«Картахена» набрала восемь очков в пяти последних матчах, что является средним результатом. Команда занимает седьмое место и от ближайшего соперника, а соответственно и зоны плей-офф ее отделяют только дополнительные характеристики, которые выше у «Гранады». В прошлом туре Сегунды «Картахена» сыграла вничью с «Луго» (1:1), а в кубке Испании оказалась сильнее «Альфаро» (1:0).

Информация для ставок

«Мирандес» проиграл только два поединка из десяти последних

«Картахена» выиграла в четырех из десяти последних матчей на выезде

«Мирандес» выиграл три из четырех последних матчей с «Картахеной»

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Команды в основном играют между собой результативно, и мы предполагаем, что в этот раз встреча пройдет по подобному сценарию. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 2.2 в букмекерской конторе Лига Ставок.