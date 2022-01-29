«Мирандес» — «Малага». Прогноз на матч Испанской Сегунды (30.01.2022)

30 января 2022 года состоится поединок «Мирандес — Малага». Поединок пройдет в рамках очередного тура Испанской Сегунды на домашнем стадионе «Мирандеса». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.
|
- : -
сегодня, 20:15
Ставки букмекеров
Фаворитом этого матча, по мнению букмекеров является «Мирандес». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.20. Ничейный исход оценивается в 3.15, а победа «Малаги» в 3.55. Также можно сделать ставку на то, что обе команды забьют по 1.95.
Форма команд
«Мирандес» идет в нынешнем сезоне на 17-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 27 баллов. У команды семь побед, шесть ничьих и 11 поражений. Коллектив забил 31 гол и пропустил 36 мячей. В последних встречах «Мирандес» играет не лучшим образом и часто теряет очки — ничья с «Алькорконом» со счетом 0:0, а также поражение от «Луго» 2:1 и победа над «Сарагосой» 2:0.
В этом сезоне у «Малаги» 14-я строчка в турнирной таблице и 31 балл в активе. Клуб выиграл восемь поединков, семь раз играл вничью и проигрывал в девяти встречах. Всего у коллектива 23 забитых гола и 35 пропущенных мячей. «Анчоусы» проиграли «Малаге» со счетом 0:5, а также сыграли вничью со «Спортингом» из Хихона 2:2 и победили «Алькоркон» 0:1. Команда играет не в лучший футбол и часто теряет очки, но до сих пор держится в середине турнирной таблицы.
Информация для ставок
- «Малага» выиграла один матч из последних пяти
- «Мирандес» не побеждает три игры кряду
- У «Малаги» семь пропущенных мячей в трех последних матчах
Прогноз
В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, можно присмотреться к ставке на то, что будет ничейный исход или победит «Малага» по коэффициенту 1.67. Несмотря на результаты клуба в последних матчах у «Малаги» есть хорошие шансы на три балла в этой игре. Команда играет в хороший футбол.