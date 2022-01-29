«Мирандес» — «Малага». Прогноз на матч Испанской Сегунды (30.01.2022)

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вчера, 16:55

30 января 2022 года состоится поединок «Мирандес — Малага». Поединок пройдет в рамках очередного тура Испанской Сегунды на домашнем стадионе «Мирандеса». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого матча, по мнению букмекеров является «Мирандес». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.20. Ничейный исход оценивается в 3.15, а победа «Малаги» в 3.55. Также можно сделать ставку на то, что обе команды забьют по 1.95.

Форма команд

«Мирандес» идет в нынешнем сезоне на 17-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 27 баллов. У команды семь побед, шесть ничьих и 11 поражений. Коллектив забил 31 гол и пропустил 36 мячей. В последних встречах «Мирандес» играет не лучшим образом и часто теряет очки — ничья с «Алькорконом» со счетом 0:0, а также поражение от «Луго» 2:1 и победа над «Сарагосой» 2:0.

В этом сезоне у «Малаги» 14-я строчка в турнирной таблице и 31 балл в активе. Клуб выиграл восемь поединков, семь раз играл вничью и проигрывал в девяти встречах. Всего у коллектива 23 забитых гола и 35 пропущенных мячей. «Анчоусы» проиграли «Малаге» со счетом 0:5, а также сыграли вничью со «Спортингом» из Хихона 2:2 и победили «Алькоркон» 0:1. Команда играет не в лучший футбол и часто теряет очки, но до сих пор держится в середине турнирной таблицы.

Информация для ставок

«Малага» выиграла один матч из последних пяти

«Мирандес» не побеждает три игры кряду

У «Малаги» семь пропущенных мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, можно присмотреться к ставке на то, что будет ничейный исход или победит «Малага» по коэффициенту 1.67. Несмотря на результаты клуба в последних матчах у «Малаги» есть хорошие шансы на три балла в этой игре. Команда играет в хороший футбол.