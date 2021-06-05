Молдавия – Азербайджан. Прогноз на товарищеский матч (06.06.2021)

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05 июня 2021, 21:49

Интересную встречу двух крепких команд подарит товарищеская встреча — Молдавия на своем поле принимает сборную Азербайджана. Предлагаем вам ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче являются гости. Команда играет гостевой поединок, и поставить на их победу можно по коэффициенту 2.6. Победа сборной Молдавии оценивается в 2.85, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 – 1.86. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2 можно по коэффициенту 1.88. На вариант «обе забьют» можно поставить по коэффициенту 2.08.

Форма команд

Азербайджан после ряда неудач смог порадовать своих болельщиков выездной победой в товарищеском поединке над Беларусью. Таким образом, команда прервала серию поражений и может посмотреть на будущие противостояния с оптимизмом. В матче с Молдавией коллектив, возможно, попробует сыграть первым номером и заставить соперника подстраиваться под свою игру. До матча с Беларусью сборная Азербайджана проиграла Турции и Сербии с одинаковым счетом (1:2).

Последний раз сборная Молдавии выигрывала еще в 2019 году у команды Андорры. Команда не имеет много универсальных игроков и не может демонстрировать качественную игру. Предстоящий поединок, вероятнее всего, не станет исключением, гостям будет очень сложно добиться максимального результата. Последние два матча Молдавии закончились поражениями от Турции (0:2) и Израиля (1:4).

Информация для ставок

Азербайджан выиграл только одну игру из последних 10 во всех турнирах

Молдавия не может одержать победу 20 матчей подряд

Шесть из восьми матчей между сборными закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Пять из восьми последних поединков между командами завершились ничейным результатом

Прогноз

Обе команды очень редко побеждают, их результаты оставляют желать лучшего. Предполагаем, что в этом матче не будет забито много мячей. Сделать ставку на тотал меньше 2 мячей можно по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Мелбет.

Также букмекеры предлагают сделать ставку на Данию с форой -1.5 по коэффициенту 2.2.