Молдавия – Азербайджан. Прогноз на товарищеский матч (06.06.2021)

Интересную встречу двух крепких команд подарит товарищеская встреча — Молдавия на своем поле принимает сборную Азербайджана. Предлагаем вам ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.
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1 : 0
завершен
вчера, 19:00
Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче являются гости. Команда играет гостевой поединок, и поставить на их победу можно по коэффициенту 2.6. Победа сборной Молдавии оценивается в 2.85, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 – 1.86. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2 можно по коэффициенту 1.88. На вариант «обе забьют» можно поставить по коэффициенту 2.08.
Форма команд
Азербайджан после ряда неудач смог порадовать своих болельщиков выездной победой в товарищеском поединке над Беларусью. Таким образом, команда прервала серию поражений и может посмотреть на будущие противостояния с оптимизмом. В матче с Молдавией коллектив, возможно, попробует сыграть первым номером и заставить соперника подстраиваться под свою игру. До матча с Беларусью сборная Азербайджана проиграла Турции и Сербии с одинаковым счетом (1:2).
Последний раз сборная Молдавии выигрывала еще в 2019 году у команды Андорры. Команда не имеет много универсальных игроков и не может демонстрировать качественную игру. Предстоящий поединок, вероятнее всего, не станет исключением, гостям будет очень сложно добиться максимального результата. Последние два матча Молдавии закончились поражениями от Турции (0:2) и Израиля (1:4).
Информация для ставок
- Азербайджан выиграл только одну игру из последних 10 во всех турнирах
- Молдавия не может одержать победу 20 матчей подряд
- Шесть из восьми матчей между сборными закончились тоталом меньше 2.5 мячей
- Пять из восьми последних поединков между командами завершились ничейным результатом
Прогноз
Обе команды очень редко побеждают, их результаты оставляют желать лучшего. Предполагаем, что в этом матче не будет забито много мячей. Сделать ставку на тотал меньше 2 мячей можно по коэффициенту 1.88 в букмекерской конторе Мелбет.
Также букмекеры предлагают сделать ставку на Данию с форой -1.5 по коэффициенту 2.2.