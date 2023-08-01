«Мольде» — ХИК. Прогноз на матч Лиги Чемпионов (02.08.2023)

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сегодня, 17:16

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Мольде». Команда играет домашний матч, и поставить на их победу можно по коэффициенту 1.22. Победа ХИК оценивается по 15, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 6.5.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.68. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.02. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.5.

Форма команд

«Мольде» уступил в первом матче на выезде (0:1), и еще не гарантировал себе место в следующем раунде. Тем не менее, букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам и практически никто не верит, что соперник сможет создать конкуренцию на поле. В прошлом туре чемпионата «Мольде» обыграл на выезде «Стабек» (1:0), а также на своем поле разгромил «Сарпсборг 08» (5:1).

ХИК провел сложный поединок, но добился минимального преимущества, но в ответном матче их ждет очень серьезное испытание. Чтобы чувствовать себя увереннее, гостям было бы неплохо забить, а шансы будут появляться, ведь сопернику придется идти вперед и оголять свободные зоны в защите. В двух последних матчах чемпионата ХИК одержал победы над СЙК (2:1) и «Ильвесом» (1:0).

Информация для ставок

«Мольде» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

ХИК не знает поражений на выезде уже восемь матчей подряд в основное время

не знает поражений на выезде уже восемь матчей подряд в основное время «Мольде» пропустил всего четыре мяча в восьми домашних поединках

Прогноз

«Мольде» постарается с первых минут захватить преимущество и вполне возможно им удастся забить быстрый гол. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на победу с форой (-1.5) по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Лига Ставок.