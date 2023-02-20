«Монако» — «Байер». Прогноз на матч Лиги Европы (23.02.2023)

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сегодня, 20:22

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.25. В случае победы «Байера», зайдет коэффициент 3. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.7.

Также в линии букмекеры предлагают 1.72 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.12. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.62.

Форма команд

«Монако» провел очень сильный первый матч и закономерно победил, пусть и с долей везения. Тем не менее, команда опережает соперника всего на один мяч, что немецкий клуб может отыграть в любую минуту, поэтому в этой игре можно ожидать продолжения интересной борьбы. В чемпионате Монако занимает третье место с 50 очками, а в прошлом туре выиграл на выезде у «Бреста» (2:1). Первый матч с «Байером» также завершился победой французского клуба (3:2).

«Байер» вновь показывает не лучшие результаты и теперь чаша весов на проход в следующий раунд Лиги Европы склоняется больше к «Монако». Клуб из Леверкузена допустил несколько критических ошибок в первом матче, и только работа над ними может помочь гостям исправить ситуацию. В прошлом туре Бундеслиги «Байер» проиграл на своем поле «Майнцу» (2:3).

Информация для ставок

«Монако» выиграл пять последних матчей подряд во всех турнирах

«Байер» проиграл пять из десяти последних выездных матчей при четырех победах

Четыре из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Несмотря на преимущество «Монако», в этой паре еще далеко не все решено, ведь гостям терять будет практически нечего. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.72 и верить в результативный исход поединка.