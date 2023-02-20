«Монако» — «Байер». Прогноз на матч Лиги Европы (23.02.2023)

Ставки букмекеров
Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.25. В случае победы «Байера», зайдет коэффициент 3. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.7.
Также в линии букмекеры предлагают 1.72 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.12. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.62.
Форма команд
«Монако» провел очень сильный первый матч и закономерно победил, пусть и с долей везения. Тем не менее, команда опережает соперника всего на один мяч, что немецкий клуб может отыграть в любую минуту, поэтому в этой игре можно ожидать продолжения интересной борьбы. В чемпионате Монако занимает третье место с 50 очками, а в прошлом туре выиграл на выезде у «Бреста» (2:1). Первый матч с «Байером» также завершился победой французского клуба (3:2).
«Байер» вновь показывает не лучшие результаты и теперь чаша весов на проход в следующий раунд Лиги Европы склоняется больше к «Монако». Клуб из Леверкузена допустил несколько критических ошибок в первом матче, и только работа над ними может помочь гостям исправить ситуацию. В прошлом туре Бундеслиги «Байер» проиграл на своем поле «Майнцу» (2:3).
Информация для ставок
- «Монако» выиграл пять последних матчей подряд во всех турнирах
- «Байер» проиграл пять из десяти последних выездных матчей при четырех победах
- Четыре из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Несмотря на преимущество «Монако», в этой паре еще далеко не все решено, ведь гостям терять будет практически нечего. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.72 и верить в результативный исход поединка.