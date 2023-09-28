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«Монако» — «Марсель». Прогноз на матч Лиги 1 (30.09.2023)

вчера, 22:34
Монако

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Монако» составляет 2.2. Поставить на «Марсель» можно за 3.1, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.85.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.263.863.05
Лига Ставок 2.25 3.85 3.10
Pari 2.20 3.85 3.05

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.35. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.6. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.5.

Форма команд

Недавние неудачи «Монако» в чемпионате Франции скинули команду с лидирующей позиции и определили на четвертое место с 11 баллами. Тем не менее, отставание от лидера составляет два пункта и при удачных результатах коллективу вполне по силам вернуться на первую строчку турнирной таблицы. В прошлом туре Лиги 1 «Монако» уступил на своем поле «Ницце» (0:1), а ранее поделил очки с «Лорьяном» (2:2).

«Марсель» и вовсе не ходит в еврокубковую зону, ведь после шести туров набрал всего девять очков. Коллектив занимает восьмое место и грезит возвращением в первую тройку турнирной таблицы. В таком ответственном и сложно матче гостям очень важно, как минимум не проиграть, а победа и вовсе вселит в них уверенность в своих силах. В прошлом туре «Марсель» крупно проиграл на выезде «ПСЖ» (0:4), а ранее в Лиге Европы разошелся миром с «Аяксом» (3:3).

Информация для ставок

  • «Монако» выиграл лишь четыре поединка из десяти последних во всех турнирах
  • «Марсель» не выигрывает уже четыре матча подряд во всех турнирах
  • Клубы обменялись двумя победами в пяти последних поединках при одной ничьей
  • Три из четырех последних встреч между командами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Матч между клубами будет интересным и напряженным, а поэтому зрителям вряд ли стоит ожидать большое количество мячей. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 3.5 мячей по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.28 1.24 2.50 1.58 1.98 1.91
Лига Ставок 2.43 1.57 1.94 1.90
Все комментарии
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 00:26
В этом матче обе команды забьют и тб 2,5 !
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