«Монако» — «Марсель». Прогноз на матч Лиги 1 (30.09.2023)

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вчера, 22:34

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Монако» составляет 2.2. Поставить на «Марсель» можно за 3.1, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.85.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 3.5 – 2.35. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3.5 можно по коэффициенту 1.6. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.5.

Форма команд

Недавние неудачи «Монако» в чемпионате Франции скинули команду с лидирующей позиции и определили на четвертое место с 11 баллами. Тем не менее, отставание от лидера составляет два пункта и при удачных результатах коллективу вполне по силам вернуться на первую строчку турнирной таблицы. В прошлом туре Лиги 1 «Монако» уступил на своем поле «Ницце» (0:1), а ранее поделил очки с «Лорьяном» (2:2).

«Марсель» и вовсе не ходит в еврокубковую зону, ведь после шести туров набрал всего девять очков. Коллектив занимает восьмое место и грезит возвращением в первую тройку турнирной таблицы. В таком ответственном и сложно матче гостям очень важно, как минимум не проиграть, а победа и вовсе вселит в них уверенность в своих силах. В прошлом туре «Марсель» крупно проиграл на выезде « ПСЖ » (0:4), а ранее в Лиге Европы разошелся миром с «Аяксом» (3:3).

Информация для ставок

«Монако» выиграл лишь четыре поединка из десяти последних во всех турнирах

«Марсель» не выигрывает уже четыре матча подряд во всех турнирах

Клубы обменялись двумя победами в пяти последних поединках при одной ничьей

Три из четырех последних встреч между командами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Матч между клубами будет интересным и напряженным, а поэтому зрителям вряд ли стоит ожидать большое количество мячей. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 3.5 мячей по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.