«Монца» — «Верона». Прогноз на матч Серии А (11.02.2024)

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сегодня, 08:48

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Монцы» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.1. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.3, а победа «Вероны» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.9.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.25. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.67. Ставка на «обе забьют» составляет 1.98.

Форма команд

«Монца» второй год подряд играет в Серии А, но уже стала середняком элитного дивизиона и на данный момент занимает 12 место. Коллектив набрал 29 очков и уступает по дополнительным характеристикам «Дженоа». В предстоящей встрече с «Вероной» хозяева рассчитывают набрать очки и возможно подняться выше, и приблизиться к другим конкурентам. Два последних поединка «Монцы» завершились выездной ничьей с «Удинезе» (0:0) и домашней победой над «Сассуоло» (1:0).

«Верона» очень редко выигрывает и вряд ли может занести нынешний сезон себе в актив. Клуб занимает место в зоне вылета с 18 баллами, но имеет все шансы ее покинуть, если сможет улучшить результаты в ближайших турах. В прошлом матче Серии А «Верона» уступила на выезде «Наполи» (1:2), а ранее уже на своем поле поделила очки с «Фрозиноне» (1:1).

Информация для ставок

«Монца» выиграла только три поединка из десяти последних во всех турнирах

«Верона» проиграла восемь из десяти последних матчей на выезде

Команды обменялись победами в двух последних встречах между собой при одной ничьей

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что поединок будет примерно равным, и нерезультативным. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Лига Ставок.