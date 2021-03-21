ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Монпелье» — «Бордо». Прогноз на матч Лиги 1 (21.03.2021)

сегодня, 02:42

В 30-м туре Лиги 1 сыграют «Монпелье» и «Бордо». БК Бетсити предлагает получить больше удовольствия от просмотра данного матча. Все, что необходимо – поставить на один из исходов.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.163.413.76
Лига Ставок 2.16 3.40 3.55
Фонбет 2.15 3.25 3.60
Мелбет 2.19 3.50 3.66
Pin-Up.ru 2.18 3.40 3.70
BetBoom 2.16 3.37 3.67

Ставки букмекеров

«Монпелье» сейчас находится в явно лучшей форме, чем его соперник, поэтому коэффициент на успех хозяев относительно невысокий – 2,2. Учитывая, что «Бордо» играет на выезде, кэф 3,6 на успех «жирондинцев» является логичным. Чуть более вероятным, по мнению аналитиков, будет ничейный исход. Он оценен коэффициентом 3,5.

Форма команд

«Паладины» к важному матчу 30-го тура Лиги 1 подходят с продолжительной беспроигрышной серией в 9 матчей (7 из которых – в чемпионате Франции). «Монпелье» удалось взлететь уже на девятую позицию в турнирной таблице. Очевидно, что для хозяев это не предел, ведь отставание от зоны Лиги Европы составляет всего 4 балла. Побороться за место во втором по значимости еврокубке «Монпелье» явно стоит.

«Бордо» набрал ощутимо меньше очков за 29 туров – пока только 36. С таким запасом баллов «жирондинцы» занимают в таблице промежуточное 12-е место. В прошлом туре команда прервала серию из трех поражений в сражении с главным неудачником сезона – «Дижоном» (3:1).

Информация для ставок

  • «Монпелье» завершил три последних матча чемпионата вничью
  • «Монпелье» не проигрывает во всех турнирах уже 9 игр подряд
  • «Бордо» в последних 4 выездных играх сумел отличиться всего однажды

Прогноз

«Монпелье» заслуженно считается у букмекеров фаворитом. Команда хозяев всегда бьется за очки, этот матч не должен стать исключением. Предлагаем комбинированную ставку на эту игру: хозяева не проиграют + тотал матча меньше 3,5 по коэффициенту 1,9.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Динамо» Киев — «Рух».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.89 1.46 1.97 1.93 1.51 2.71
Лига Ставок 2.85 1.43 1.93 1.88 1.53 2.50
Мелбет 2.00 1.94
Pin-Up.ru 2.90 1.43 1.94 1.90 1.55 2.52
BetBoom 2.92 1.44 1.95 1.91 1.55 2.53
Погба-джокер и матч-менеджмент Сульшера. МЮ выбил «Милан» из Лиги Европы
19 мартаСергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии3
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии9
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
ПСЖ — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
Обсудить
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 06:31
Хозяева не проиграют
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100