«Монпелье» — «Бордо». Прогноз на матч Лиги 1 (21.03.2021)

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сегодня, 02:42

В 30-м туре Лиги 1 сыграют «Монпелье» и «Бордо». БК Бетсити предлагает получить больше удовольствия от просмотра данного матча. Все, что необходимо – поставить на один из исходов.

Ставки букмекеров

«Монпелье» сейчас находится в явно лучшей форме, чем его соперник, поэтому коэффициент на успех хозяев относительно невысокий – 2,2. Учитывая, что «Бордо» играет на выезде, кэф 3,6 на успех «жирондинцев» является логичным. Чуть более вероятным, по мнению аналитиков, будет ничейный исход. Он оценен коэффициентом 3,5.

Форма команд

«Паладины» к важному матчу 30-го тура Лиги 1 подходят с продолжительной беспроигрышной серией в 9 матчей (7 из которых – в чемпионате Франции). «Монпелье» удалось взлететь уже на девятую позицию в турнирной таблице. Очевидно, что для хозяев это не предел, ведь отставание от зоны Лиги Европы составляет всего 4 балла. Побороться за место во втором по значимости еврокубке «Монпелье» явно стоит.

«Бордо» набрал ощутимо меньше очков за 29 туров – пока только 36. С таким запасом баллов «жирондинцы» занимают в таблице промежуточное 12-е место. В прошлом туре команда прервала серию из трех поражений в сражении с главным неудачником сезона – «Дижоном» (3:1).

Информация для ставок

«Монпелье» завершил три последних матча чемпионата вничью

«Монпелье» не проигрывает во всех турнирах уже 9 игр подряд

«Бордо» в последних 4 выездных играх сумел отличиться всего однажды

Прогноз

«Монпелье» заслуженно считается у букмекеров фаворитом. Команда хозяев всегда бьется за очки, этот матч не должен стать исключением. Предлагаем комбинированную ставку на эту игру: хозяева не проиграют + тотал матча меньше 3,5 по коэффициенту 1,9.

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