«Монпелье» — «Нант». Прогноз на матч чемпионата Франции (09.01.2021)

1610159190

09 января 2021, 05:26

«Монпелье» и «Нант» проведут очную встречу в рамках 19-го тура Лиги 1. Мы изучили ставки букмекеров и предложили прогноз на этот матч.

Ставки букмекеров

Статус фаворита в этой игре на себе примеряют хозяева поля. Заключить пари на победу «Монпелье» букмекерская контора Мелбет предлагает по коэффициенту 2.00. Вероятность ничейного исхода оценивается в 3.82, а победа «Нанта» доступна с котировкой 3.94.

Что касается результативности матча, то здесь букмекер выставил практически равную линию. Исход с тоталом больше 2,5 голов идет за 1.94, меньше – 2.00.

Форма команд

«Нант» не уступал «Монпелье» в четырех прошлых матчах. В этих встречах «канарейки» трижды побеждали соперника, одна игра завершилась вничью (1:1).

В текущем сезоне «Монпелье» выступает намного продуктивней. «Паладины» перед неудачной серией находились в зоне еврокубков, но сейчас откатились на девятое место в турнирной таблице. В прошлом туре Лиги 1 команда уступила в гостях «Марселю» (1:3), а перед этим не взяла очков в домашней встрече с «Лиллем» (2:3).

«Нант» уже на семнадцатом месте в турнирной таблице с небольшим преимуществом над зоной вылета (три балла). Трижды в последних пяти турах чемпионата «канарейки» делили очки с соперниками, и еще в двух матчах проиграли – «Лиону» (0:3) и «Реймсу» (2:3). 6 января «Нант» сдержал дома атаку «Ренна» (0:0).

Информация для ставок

В 8 из 10 домашних матчей «Монпелье» в Лиге 1 прошла ставка на ТБ (2,5)

(2,5) «Нант» пропускал минимум два гола в трех прошлых выездных играх

«Нант» проиграл в трех предыдущих выездных встречах чемпионата

Ставка на ТБ (2,5) выиграла в трех последних гостевых поединках «Нанта»

Прогноз

В этом матче резонно присмотреться к ставкам в пользу хозяев. «Монпелье» достаточно неплохо смотрелся до перерыва, а последние неудачи команды можно списать на тяжелый календарь.

«Нант» же сейчас далек от идеальной формы. В гостях команда уступает регулярно и много пропускает. Берем ставку на победу «Монпелье» по коэффициенту 2.00 в букмекерской конторе Мелбет.