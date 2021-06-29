«Монтевидео Уондерерс» — «Серрито». Прогноз на матч чемпионата Уругвая (29.06.2021)

29 июня «Монтевидео Уондерерс» сыграет против «Серрито». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на матч.
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сегодня, 23:15
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Монтевидео Уондерерс». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.02. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.10 и на победу «Серрито» за 3.80.
Форма команд
«Монтевидео Уондерерс» набрал 11 баллов. Команда находится на восьмой строчке в турнирной таблице. В последних матчах «Монтевидео» выглядит неплохо, несмотря на то, что часто теряет очки. Игра клуба внушает доверие, команда идет к тому, чтобы закрепиться в топ-5 чемпионата. Клуб из столицы может и должен переигрывать «Серрито».
«Серрито» набрал те же 11 баллов, но находится на седьмой строчке. В последних матчах «Серрито» выглядит лучше, чем «Монтевидео Уондерерс», но будет ли эта команда хороша в очной встрече, сказать сложно. «Серрито» в этом сезоне не является самым стабильным клубом, команда неплохо начала чемпионат, в первых трех матчах клуб здорово показал себя, но дальше «Серрито» будто спустился с высокой горки и не может подняться обратно.
Информация для ставок
- «Серрито» выиграл два матча из последних пяти
- «Монтевидео Уондерерс» проиграл два матча из последних пяти
- «Серрито» забил пять голов в последних пяти матчах
Прогноз
Актуальная ставка на игру — ничья или победа «Серрито» по коэффициенту 1.70. Также можно поставить на победу «Серрито» с разницей в один или два мяча по коэффициенту 3.80.
Ранее букмекеры предложили присмотреться к тоталу забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 2.05 в матче «Интер» Турку — «Лахти».