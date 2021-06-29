«Монтевидео Уондерерс» — «Серрито». Прогноз на матч чемпионата Уругвая (29.06.2021)

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сегодня, 00:34

29 июня «Монтевидео Уондерерс» сыграет против «Серрито». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Монтевидео Уондерерс». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.02. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.10 и на победу «Серрито» за 3.80.

Форма команд

«Монтевидео Уондерерс» набрал 11 баллов. Команда находится на восьмой строчке в турнирной таблице. В последних матчах «Монтевидео» выглядит неплохо, несмотря на то, что часто теряет очки. Игра клуба внушает доверие, команда идет к тому, чтобы закрепиться в топ-5 чемпионата. Клуб из столицы может и должен переигрывать «Серрито».

«Серрито» набрал те же 11 баллов, но находится на седьмой строчке. В последних матчах «Серрито» выглядит лучше, чем «Монтевидео Уондерерс», но будет ли эта команда хороша в очной встрече, сказать сложно. «Серрито» в этом сезоне не является самым стабильным клубом, команда неплохо начала чемпионат, в первых трех матчах клуб здорово показал себя, но дальше «Серрито» будто спустился с высокой горки и не может подняться обратно.

Информация для ставок

«Серрито» выиграл два матча из последних пяти

«Монтевидео Уондерерс» проиграл два матча из последних пяти

«Серрито» забил пять голов в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на игру — ничья или победа «Серрито» по коэффициенту 1.70. Также можно поставить на победу «Серрито» с разницей в один или два мяча по коэффициенту 3.80.

Ранее букмекеры предложили присмотреться к тоталу забитых мячей больше 2.5 по коэффициенту 2.05 в матче «Интер» Турку — «Лахти».