«Бреда» — «Рода». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (04.02.2022).

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02 февраля 2022, 16:49

4 февраля 2022 года состоится поединок «Бреда — Рода», который пройдет в рамках очередного тура Первого дивизиона Нидерландов по футболу. Матч состоится на домашней арене «Бреды». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка, по мнению букмекеров, является «Рода». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.30. Ничейный исход оценивается в 3.55, а победа «Бреды» в 2.70. Также можно сделать ставку на то, что тотал голов будет больше 3.5 по коэффициенту 2.50.

Форма команд

«Бреда» в нынешнем сезоне идет на десятой строчке в турнирной таблице и имеет в активе 29 пунктов. У коллектива семь побед, восемь ничьих и восемь поражений. Клуб забил 32 гола и пропустил 29 мячей. В последних матчах «Бреда» играет не лучшим образом и регулярно теряет очки — поражение от «Эммена» со счетом 2:0, а также ничейный исход с «Волендам» 0:0 и с «Эйндховеном» 0:0.

«Рода» идет в нынешнем сезоне на восьмой строчке в турнирной таблице и имеет в активе 40 пунктов. У коллектива 11 побед, семь ничьих и пять поражений. Клуб забил 48 голов и пропустил 28 мячей. В последних встречах «Рода» смотрится неплохо и активно набирает драгоценные баллы — победы над «Ден Хаагом» со счетом 5:0, а также над «Алмере Сити» 0:4 и над «Маастрихтом» 1:0.

Информация для ставок

«Бреда» выиграла один матч из последних пяти

«Рода» не проигрывает четыре поединка подряд

У «Бреды» три пропущенных мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и победит «Рода» по коэффициенту 3.85. Этот клуб очень хорошо выглядит в последних матчах и много забивает, именно он является фаворитом.

