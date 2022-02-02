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«Бреда» — «Рода». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (04.02.2022).

02 февраля 2022, 16:49

4 февраля 2022 года состоится поединок «Бреда — Рода», который пройдет в рамках очередного тура Первого дивизиона Нидерландов по футболу. Матч состоится на домашней арене «Бреды». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.873.632.41
Фонбет 2.60 3.55 2.40

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка, по мнению букмекеров, является «Рода». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.30. Ничейный исход оценивается в 3.55, а победа «Бреды» в 2.70. Также можно сделать ставку на то, что тотал голов будет больше 3.5 по коэффициенту 2.50.

Форма команд

«Бреда» в нынешнем сезоне идет на десятой строчке в турнирной таблице и имеет в активе 29 пунктов. У коллектива семь побед, восемь ничьих и восемь поражений. Клуб забил 32 гола и пропустил 29 мячей. В последних матчах «Бреда» играет не лучшим образом и регулярно теряет очки — поражение от «Эммена» со счетом 2:0, а также ничейный исход с «Волендам» 0:0 и с «Эйндховеном» 0:0.

«Рода» идет в нынешнем сезоне на восьмой строчке в турнирной таблице и имеет в активе 40 пунктов. У коллектива 11 побед, семь ничьих и пять поражений. Клуб забил 48 голов и пропустил 28 мячей. В последних встречах «Рода» смотрится неплохо и активно набирает драгоценные баллы — победы над «Ден Хаагом» со счетом 5:0, а также над «Алмере Сити» 0:4 и над «Маастрихтом» 1:0.

Информация для ставок

  • «Бреда» выиграла один матч из последних пяти
  • «Рода» не проигрывает четыре поединка подряд
  • У «Бреды» три пропущенных мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют и победит «Рода» по коэффициенту 3.85. Этот клуб очень хорошо выглядит в последних матчах и много забивает, именно он является фаворитом.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.08 1.78 1.66 2.16
Все комментарии
Gahi
Gahi
02 февраля в 22:02
Победа команды "Рода" в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
02 февраля в 17:22
Гости не проиграют этот матч
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