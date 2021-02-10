«Нант» — «Ланс». Прогноз на матч Кубка Франции (10.02.2021)

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сегодня, 06:58

«Нант» и «Ланс» сыграют между собой на стадии 1/32 финала Кубка Франции. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворита в этом противостоянии букмекеры не определяют. Поставить на победу «Нанта» можно с котировкой 2.83, а успех «Ланса» оценивается в 2.40. Заключить пари на ничейный исход встречи БК Бетсити предлагает с коэффициентом 3.38.

С небольшим преимуществом в линии БК идут ставки на низкую результативность. Вариант с ТМ (2,5) можно сыграть за 1.86, ТБ (2,5) – 1.98.

Форма команд

«Нант» сейчас находится в отвратительной форме. Команда не может победить на протяжении 14 матчей. В последней игре Лиги 1, которая состоялась 7 февраля, «канарейки» без шансов уступили «Лиллю» на домашней арене (0:2). В турнирной таблице чемпионата «Нант» опустился на промежуточное 18-е место, которое обязует команду играть в переходных встречах за право выступать в элитном дивизионе.

«Ланс» на данном отрезке сезона выглядит более продуктивно. В трех прошлых турах чемпионата «красно-желтые» не проигрывали, набрав пять очков. В этой серии команда одержала победу над «Монпелье» (2:1) в гостях, а также сыграла вничью с «Марселем» (2:2) и «Ренном» (0:0).

Отметим, что в этом сезоне соперники уже провели две очных встречи в Лиге 1. Оба матча завершились вничью 1:1.

Информация для ставок

«Нант» не забивал больше одного гола в девяти прошлых играх

Команды не забивали больше двух голов в четырех последних очных встречах

Ставка на ТМ (2,5) сыграла в четырех из пяти прошлых играх «Нанта» на своем поле

Прогноз

В этом матче мы вряд ли увидим большое количество забитых мячей. «Нант» сейчас имеет солидные проблемы с атакой, команде с большим трудом даются голы. «Ланс» в гостевых встречах тоже редко забивает больше двух раз. Берем ставку на ТМ (2,5) с коэффициентом 1.86 в букмекерской конторе Бетсити.