«Наполи» — «Эмполи». Прогноз на матч Серии А (12.11.2023)

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вчера, 17:31

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам. На победу «Наполи» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.25. Ничейный результат котируется по 6.7, а победа «Эмполи» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 11.5.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3.5 по коэффициенту 2.15. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 3.5 по за 1.73. Ставка на «обе забьют» составляет 1.95.

Форма команд

«Наполи» выступает не так стабильно, как в прошлом сезоне и это сразу отражается на результатах. Тем не менее, коллектив имеет хорошие шансы на выход в плей-офф Лиги Чемпионов, а в чемпионате Италии занимает четвертое место. Клуб смог набрать 21 балл, что на семь пунктов меньше, чем у лидера. В прошлой игре Лиги Чемпионов «Наполи» не смог переиграть «Унион» (1:1), а в Серии А на выезде одолел «Салернитану» (2:0).

«Эмполи» набрал только четыре очка в пяти последних турах чемпионата Италии и нуждается в серьезных переменах. Перед стартом очередного тура коллектив располагается на предпоследнем месте с семью набранными баллами и вряд ли может надеяться на очки в Неаполе. Два последних матча «Эмполи» завершились поражениями от «Фрозиноне» (1:2) и «Аталанты» (0:3).

Информация для ставок

«Наполи» проиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах

Девять из десяти последних матчей «Эмполи» завершились исходом «обе забьют — нет»

Три из четырех последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

«Наполи» выиграл три из пяти последних матчей с «Эмполи» при двух поражениях

Прогноз

В этом матче обе команды наверняка будут иметь моменты у ворот соперника, но «Наполи» забьет больше. Предлагаем сделать ставку на победу чемпиона Италии с форой (-1.5) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7.