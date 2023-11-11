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«Наполи» — «Эмполи». Прогноз на матч Серии А (12.11.2023)

вчера, 17:31
Наполи (Неаполь)

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам. На победу «Наполи» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.25. Ничейный результат котируется по 6.7, а победа «Эмполи» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 11.5.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.266.8110.45
Лига Ставок 1.27 6.60 9.40
Pari 1.25 6.80 12.00

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3.5 по коэффициенту 2.15. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 3.5 по за 1.73. Ставка на «обе забьют» составляет 1.95.

Форма команд

«Наполи» выступает не так стабильно, как в прошлом сезоне и это сразу отражается на результатах. Тем не менее, коллектив имеет хорошие шансы на выход в плей-офф Лиги Чемпионов, а в чемпионате Италии занимает четвертое место. Клуб смог набрать 21 балл, что на семь пунктов меньше, чем у лидера. В прошлой игре Лиги Чемпионов «Наполи» не смог переиграть «Унион» (1:1), а в Серии А на выезде одолел «Салернитану» (2:0).

«Эмполи» набрал только четыре очка в пяти последних турах чемпионата Италии и нуждается в серьезных переменах. Перед стартом очередного тура коллектив располагается на предпоследнем месте с семью набранными баллами и вряд ли может надеяться на очки в Неаполе. Два последних матча «Эмполи» завершились поражениями от «Фрозиноне» (1:2) и «Аталанты» (0:3).

Информация для ставок

  • «Наполи» проиграл только два матча из десяти последних во всех турнирах
  • Девять из десяти последних матчей «Эмполи» завершились исходом «обе забьют — нет»
  • Три из четырех последних встреч между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «Наполи» выиграл три из пяти последних матчей с «Эмполи» при двух поражениях

Прогноз

В этом матче обе команды наверняка будут иметь моменты у ворот соперника, но «Наполи» забьет больше. Предлагаем сделать ставку на победу чемпиона Италии с форой (-1.5) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.7.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.24 1.37 2.59 1.54
Лига Ставок 2.53 1.53
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 18:20
Казалось бы, все против нынешнего Эмполи, и ему не светит ничего хорошего против действующего чемпиона Италии. Но тем не менее, можно вспомнить последние визиты команды на неаполитанскую землю, и в принципе станет ясно, что хозяева поля не всегда идеальны дома. Если же по цифрам, то в крайних 5-ти таких матчах, Эмполи покинул поле без забитого мяча только в одном случае, и судя по тому, что клуб приперт к стенке, и ему светят не благоприятные перспективы, пахать в атаке Эмполи должен всерьёз. И тем более, Наполи посреди недели работал в матче ЛЧ, в то время как Эмполи имел возможность и больше отдохнуть, и основательно подготовиться к важному мероприятию.
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