«Наполи» — «Интер». Прогноз на матч чемпионата Италии (18.04.2021)

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вчера, 08:07

В 31-м туре Серии А «Интер» сыграет на выезде с «Наполи». Предлагаем вам прогноз и обзор ставок букмекеров на данный поединок.

Ставки букмекеров

«Интер» является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Мелбет можно по коэффициенту 2.33. На победу хозяев коэффициент составляет 3.05. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 3.55.

Букмекеры верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей оценивается в 1.9. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.96.

Форма команд

«Интер» лидирует в Серии А и имеет большой отрыв от преследователей. Команда очень близка к чемпионству. Подопечные Конте проводят отличный отрезок сезона, выиграв 11 поединков Серии А подряд. В последнем туре «Интер» обыграл «Кальяри» (1:0), а немного ранее оказался сильнее «Сассуоло» (2:1).

«Наполи» движется вверх по турнирной таблице, выиграв пять из шести последних матчей в чемпионате. Команда из Неаполя нацелена на место в первой четверке, и отставание клуба от топ-4 составляет всего 2 балла. В последних двух турах «Наполи» уступил «Ювентусу» (1:2) и обыграл «Сампдорию» (2:0).

Информация для ставок

«Интер» выиграл 11 матчей подряд в чемпионате

«Наполи» выиграл семь из девяти последних матчей в Серии А

Четыре последних матча между командами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

«Интер» выиграл два последних матча с «Наполи»

Прогноз

«Интер» является фаворитом в этом поединке, но мы предполагаем, что настрой «Наполи», играющего на своем поле, поможет прервать победную серию миланского клуба. Рискнем предположить, что хозяева одержат победу в этой встрече. Сделать ставку на победу «Наполи» можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 3.05.