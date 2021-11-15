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«Нефтехимик» — «Балтика». Прогноз на матч ФНЛ (17.11.2021)

15 ноября 2021, 23:57

В 23-м туре ФНЛ «Нефтехимик» в Нижнекамске на домашнем стадионе сыграет против «Балтики». Представляем анализ ставок букмекеров с прогнозом на матч.

Россия. ФНЛ 2021/2022
Нефтехимик
Балтика
0 : 0
завершен
17 ноября 2021, 17:00
среда
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.543.123.03
Мелбет 4.62 3.16 1.89
1XBET 3.22 2.92 2.45

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом этой встречи букмекеры считают хозяев поля. БК Фонбет принимает ставки на победу «Нефтехимика» по коэффициенту 2.47, а шансы «Балтики» набрать три очка оцениваются в 2.94. Вероятность ничьей оценена по котировке 3.22.

В линии на результативность матча симпатии экспертов на стороне низового формата. Заключить пари на ТМ(2,5) голов можно по котировке 1.65, ТБ(2,5) – 2.34.

Форма команд

«Нефтехимик» в этом сезоне претендует на повышение в классе. Накануне очередного тура клуб из Нижнекамска идет на пятом месте, отставая от зоны плей-офф лишь на один балл.

В пяти последних играх ФНЛ «Нефтехимику» удалось взять три победы. Максимальных результатов команда добилась во встречах с «Металлургом» из Липецка (2:1), «Текстильщиком» (3:1) и «Аланией» (3:2), продемонстрировав результативную игру в атаке.

«Балтика» пока занимает седьмое место в общем зачете, набрав в общей сложности 33 балла. При этом коллектив из Калининграда взял четыре победы в пяти последних турах, уступив в данной серии только лидеру «Оренбургу» (1:2). В предыдущем туре ФНЛ футболисты «Балтики» без особых трудностей обыграли на домашнем стадионе «Акрон» (2:0).

Интересные факты

  • «Нефтехимик» не проигрывал в 3 из 4 домашних матчей против «Балтики»
  • В 3 из 4 встреч соперников на поле «Нефтехимика» сыграла ставка ТМ(2,5)
  • «Балтика» побеждала в 3 из 5 прошлых матчей на выезде в чемпионате

Прогноз

Обе команды сейчас на ходу, что позволяет им претендовать на место в лидирующей тройке. При этом «Нефтехимик» и «Балтика» стали стабильно забивать. Поэтому, рекомендуем ставку на «обе забьют – да», которая в линии БК Фонбет идет по коэффициенту 2.00.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.20 1.69 1.64 2.28
Мелбет 1.52 2.60
1XBET 1.13 5.54
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16 ноября Комментарии3
Все комментарии
Gahi
Gahi
16 ноября в 05:39
В этом матче скорее всего ожидается тотал меньше 2,5. Удачи
shlomo
shlomo
16 ноября в 05:17
Возможен ничейный результат
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