«Нефтехимик» — «Балтика». Прогноз на матч ФНЛ (17.11.2021)

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15 ноября 2021, 23:57

В 23-м туре ФНЛ «Нефтехимик» в Нижнекамске на домашнем стадионе сыграет против «Балтики». Представляем анализ ставок букмекеров с прогнозом на матч.

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом этой встречи букмекеры считают хозяев поля. БК Фонбет принимает ставки на победу «Нефтехимика» по коэффициенту 2.47, а шансы «Балтики» набрать три очка оцениваются в 2.94. Вероятность ничьей оценена по котировке 3.22.

В линии на результативность матча симпатии экспертов на стороне низового формата. Заключить пари на ТМ(2,5) голов можно по котировке 1.65, ТБ (2,5) – 2.34.

Форма команд

«Нефтехимик» в этом сезоне претендует на повышение в классе. Накануне очередного тура клуб из Нижнекамска идет на пятом месте, отставая от зоны плей-офф лишь на один балл.

В пяти последних играх ФНЛ «Нефтехимику» удалось взять три победы. Максимальных результатов команда добилась во встречах с «Металлургом» из Липецка (2:1), «Текстильщиком» (3:1) и «Аланией» (3:2), продемонстрировав результативную игру в атаке.

«Балтика» пока занимает седьмое место в общем зачете, набрав в общей сложности 33 балла. При этом коллектив из Калининграда взял четыре победы в пяти последних турах, уступив в данной серии только лидеру «Оренбургу» (1:2). В предыдущем туре ФНЛ футболисты «Балтики» без особых трудностей обыграли на домашнем стадионе «Акрон» (2:0).

Интересные факты

«Нефтехимик» не проигрывал в 3 из 4 домашних матчей против «Балтики»

В 3 из 4 встреч соперников на поле «Нефтехимика» сыграла ставка ТМ(2,5)

«Балтика» побеждала в 3 из 5 прошлых матчей на выезде в чемпионате

Прогноз

Обе команды сейчас на ходу, что позволяет им претендовать на место в лидирующей тройке. При этом «Нефтехимик» и «Балтика» стали стабильно забивать. Поэтому, рекомендуем ставку на «обе забьют – да», которая в линии БК Фонбет идет по коэффициенту 2.00.