«Нэшвилл» — «Филадельфия Юнион». Прогноз на матч МЛС (13.07.2023)

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вчера, 12:59

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Нэшвиллу», а коэффициент на их победу составляет 2.08. Успех «Филадельфии Юнион» оценивается по коэффициенту 3.65 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.35.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.95. Низовая встреча менее вероятна и составляет 1.85. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.73.

Форма команд

«Нэшвилл» все еще удерживается на втором месте в турнирной таблице, но много проигрывает в последних матчей. Команда имеет в активе 38 баллов, что на один пункт больше, чем у ближайшего соперника, поэтому любая потеря очков с большой вероятностью опустит команду немного ниже, на 1-2 места. В двух последних матчах МЛС «Нэшвилл» проиграл на выезде «Чикаго Файр» (0:1) и обыграл на своем поле «Ди Си Юнайтед» (2:0).

«Филадельфия Юнион» также находится в зоне плей-офф, но располагается лишь на шестом месте. Коллектив набрал 34 очка и отстает на четыре пункта от своего оппонента, поэтому победа гостей может сократить разрыв до минимума. Тем не менее, «Филадельфия Юнион» также набирает немного баллов в последних матчах, что расстраивает болельщиков. В прошлом туре МЛС «Филедельфия Юнион» уступила на выезде «Лос-Анджелес Гэлакси» (1:3), а ранее уступил на выезде «Атланте» (0:2).

Информация для ставок

«Нэшвилл» выиграл восемь последних матчей подряд на своем стадионе

«Филадельфия Юнион» выиграла лишь один поединок из пяти последних в МЛС

Четыре из пяти последних встреч между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Нэшвилл» выиграл только один поединок из пяти последних с «Филадельфией Юнион»

Прогноз

Обе команды находятся не в лучшей форме, поэтому вполне вероятно, что в игре будет много грубых ошибок. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.