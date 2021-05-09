«Ницца» — «Брест». Прогноз на матч Лиги 1 (09.05.2021)

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вчера, 13:06

«Ницца» и «Брест» проведут очную встречу в рамках 36-го тура чемпионата Франции. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который состоится 9 мая.

Ставки букмекеров

Явного фаворита в этой игре букмекеры не выделяют. Поставить на победу «Ниццы» в БК Бетсити можно по коэффициенту 2.53, а победа «Бреста» в линии отмечена котировкой 3.20. Вероятность того, что команды сыграют вничью, оценивается в 3.24.

Согласно предложенной линии, этот матч получится результативным. Поставить на ТБ (2,5) можно за 1.85, ТМ(2,5) – 2.06.

Форма команд

Набрав 46 очков, «Ницца» занимает промежуточное десятое место в турнирной таблице чемпионата Франции. По ходу сезона команда взяла 13 побед и семь ничьих, проиграв 15 матчей своим соперникам.

В последнем туре Лиги 1 «Ницца» неудачно сыграла в гостях против лидера «Лилля» (1:2). Ранее «орлы» отметились домашней победой над «Монпелье» (1:3).

«Брест» занимает 14-ю позицию в рейтинге Лиги 1, заработав 40 баллов. В этом чемпионате команда смогла добыть 11 побед, семь раз сыграть вничью и потерпеть 17 поражений.

2 мая «Брест» принимал дома «Нант» и уступил сопернику с крупным счетом (1:4). До этого команда не проигрывала в трех турах подряд – «Сент-Этьен» (2:1), «Ланс» (1:1) и «Ним» (1:1).

Информация для ставок

В 5 из 6 прошлых домашних матчей «Ниццы» сыграла ставка ТБ (2,5)

«Ницца» не проигрывала в 5 предыдущих домашних встречах с «Брестом» — 2 победы и 3 ничьих

«Брест» проиграл 6 из 10 последних гостевых поединков в Лиге 1

Прогноз

«Ницца» успешно играет дома против «Бреста», который очень плохо провел последние гостевые встречи. Предлагаем поставить на победу хозяев с форой (0) по коэффициенту 1.76 в БК Бетсити.