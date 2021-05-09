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«Ницца» — «Брест». Прогноз на матч Лиги 1 (09.05.2021)

вчера, 13:06

«Ницца» и «Брест» проведут очную встречу в рамках 36-го тура чемпионата Франции. Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на матч, который состоится 9 мая.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.463.473.06
Лига Ставок 2.44 3.45 2.95
Мелбет 2.46 3.48 2.97
BetBoom 2.41 3.51 2.87

Ставки букмекеров

Явного фаворита в этой игре букмекеры не выделяют. Поставить на победу «Ниццы» в БК Бетсити можно по коэффициенту 2.53, а победа «Бреста» в линии отмечена котировкой 3.20. Вероятность того, что команды сыграют вничью, оценивается в 3.24.

Согласно предложенной линии, этот матч получится результативным. Поставить на ТБ(2,5) можно за 1.85, ТМ(2,5) – 2.06.

Форма команд

Набрав 46 очков, «Ницца» занимает промежуточное десятое место в турнирной таблице чемпионата Франции. По ходу сезона команда взяла 13 побед и семь ничьих, проиграв 15 матчей своим соперникам.

В последнем туре Лиги 1 «Ницца» неудачно сыграла в гостях против лидера «Лилля» (1:2). Ранее «орлы» отметились домашней победой над «Монпелье» (1:3).

«Брест» занимает 14-ю позицию в рейтинге Лиги 1, заработав 40 баллов. В этом чемпионате команда смогла добыть 11 побед, семь раз сыграть вничью и потерпеть 17 поражений.

2 мая «Брест» принимал дома «Нант» и уступил сопернику с крупным счетом (1:4). До этого команда не проигрывала в трех турах подряд – «Сент-Этьен» (2:1), «Ланс» (1:1) и «Ним» (1:1).

Информация для ставок

В 5 из 6 прошлых домашних матчей «Ниццы» сыграла ставка ТБ(2,5)
«Ницца» не проигрывала в 5 предыдущих домашних встречах с «Брестом» — 2 победы и 3 ничьих
«Брест» проиграл 6 из 10 последних гостевых поединков в Лиге 1

Прогноз

«Ницца» успешно играет дома против «Бреста», который очень плохо провел последние гостевые встречи. Предлагаем поставить на победу хозяев с форой (0) по коэффициенту 1.76 в БК Бетсити.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Ренн» — ПСЖ.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.09 1.81 1.64 2.39
Лига Ставок 2.12 1.73 1.68 2.19
Мелбет 2.28 1.70
1XBET 3.10 1.37 2.12 1.84 1.65 2.24
BetBoom 3.34 1.33 2.11 1.74 1.65 2.26
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 16:14
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Ницца»
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