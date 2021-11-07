«Ницца» — «Монпелье». Прогноз на матч Лиги 1 (07.11.2021)

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07 ноября 2021, 11:22

В дежурном туре чемпионата Франции «Ницца» сыграет дома против «Монпелье». Вашему вниманию анализ ставок букмекеров с прогнозом на этот матч.

Ставки букмекеров

Букмекеры видят «Ниццу» очевидным фаворитом в этой игре. Поставить на победу хозяев компания Бетсити предлагает по коэффициенту 1.61. Заключить пари на ничью можно по котировке 4.54, а победа «Монпелье» оценивается в 5.75.

Форма команд

«Ницца» занимает третье место в общем зачете Лиги 1, показав такие результаты: семь побед, три ничьи и два поражения. «Орлы» не уступали соперникам в трех прошлых турах, набрав семь из девяти возможных очков в данной серии.

«Ницце» удался впечатляющий камбэк в домашней игре против «Лиона» (3:2) и гостевая победа над «Анже» (2:1), а в переигровке против «Марселя» была зафиксирована результативная ничья (1:1).

«Монпелье» пока находится в поисках своей игры, чередуя успешные результаты с провальными. В минувшем туре Лиги 1 команда разобралась дома с «Нантом» (2:0), а до этого было зафиксировано гостевое фиаско от «Монако» (1:3).

Информация для ставок

• «Ницца» побеждала «Монпелье» в 5 прошлых домашних матчах

• «Ницца» и «Монпелье» сыграли на ТБ (2,5) в 3 предыдущих очных встречах

• «Ницца» не проигрывала в 6 прошлых домашних матчах Лиги 1

Прогноз

«Ницца» находится в великолепной форме и стабильно обыгрывает предстоящего соперника в родных стенах. Мы рекомендуем ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.61 в букмекерской конторе Бетсити.