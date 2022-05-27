«АЗ Алкмар» — «Витесс». Прогноз на матч плей-офф раунда нидерландской Эредивизи (29.05.2022)

Ставки букмекеров
В данном поединке букмекеры без проблем смогли определиться с явным фаворитом и выставили котировки с перевесом хозяев поля. Поставить на победу «АЗ Алкмара» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.61. В случае успеха гостей залетит приятный коэффициент 5.1. За ничью предлагают коэффициент 4.1.
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Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.73, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.05. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.8.
Форма команд
«АЗ Алкмар» проводит не самую лучшую концовку чемпионата и за последний месяц выиграл лишь один раз в домашней встрече с «Херевеном» (2:0) в полуфинале плей-офф. В первом финальном сражении коллектив ни в чем не уступал сопернику, но в конце игры пропустил гол и проиграл (1:2).
«Витесс», вырвав победу на характере, в хорошем настроении отправляется на ответный поединок. Команда очень непросто прошла стадию полуфинала, где лишь в дополнительное время сломила сопротивление «Утрехта» (3:0) и не намерена повторять ошибки в данной встрече.
Информация для ставок
- «АЗ Алкмар» уступил в трех из четырех последних играх
- Шесть из семи минувших очных встреч закончились результатом ТБ 2.5
- У «Витесса» лишь одно поражение в последних пяти матчах
- Одиннадцать из двенадцати последних поединков «АЗ Алкмара» и шесть из семи «Витесса» завершились результатом «обе забьют»
Прогноз
Нас ожидает равный поединок двух команд, которые борются за путевку в еврокубок. «АЗ Алкмару» некуда отступать и нужна только победа в этом матче. Верим, что она будет добыта и предлагаем загрузить на успех хозяев в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.61.