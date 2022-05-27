«АЗ Алкмар» — «Витесс». Прогноз на матч плей-офф раунда нидерландской Эредивизи (29.05.2022)

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вчера, 21:34

Ставки букмекеров

В данном поединке букмекеры без проблем смогли определиться с явным фаворитом и выставили котировки с перевесом хозяев поля. Поставить на победу « АЗ Алкмара» можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.61. В случае успеха гостей залетит приятный коэффициент 5.1. За ничью предлагают коэффициент 4.1.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.73, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.05. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.8.

Форма команд

« АЗ Алкмар» проводит не самую лучшую концовку чемпионата и за последний месяц выиграл лишь один раз в домашней встрече с «Херевеном» (2:0) в полуфинале плей-офф. В первом финальном сражении коллектив ни в чем не уступал сопернику, но в конце игры пропустил гол и проиграл (1:2).

«Витесс», вырвав победу на характере, в хорошем настроении отправляется на ответный поединок. Команда очень непросто прошла стадию полуфинала, где лишь в дополнительное время сломила сопротивление «Утрехта» (3:0) и не намерена повторять ошибки в данной встрече.

Информация для ставок

« АЗ Алкмар» уступил в трех из четырех последних играх

Алкмар» уступил в трех из четырех последних играх Шесть из семи минувших очных встреч закончились результатом ТБ 2.5

2.5 У «Витесса» лишь одно поражение в последних пяти матчах

Одиннадцать из двенадцати последних поединков « АЗ Алкмара» и шесть из семи «Витесса» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз