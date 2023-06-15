Норвегия — Шотландия. Прогноз на матч квалификации Евро 2024 (17.06.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, и предлагают коэффициент на их победу – 2. Поверить в успех Шотландии можно по коэффициенту 3.75. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.5.
Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.1. На ТМ 2.5 коэффициент немного меньше и достигает 1.75.
Форма команд
Сборная Норвегии очень плохо стартовала в этой квалификации и после двух туров смогла набрать лишь один балл и занимает третье место. Коллектив отстает от Шотландии на пять баллов и обязан побеждать в этой встрече, иначе придется соперничать с Испанией, что судя по первому туру (0:3) у норвежцев не очень получается. В прошлом туре отбора сборная Норвегии сыграла вничью с Грузией (1:1), а ранее уступила Испании.
Для Шотландии старт Евро 2024 стал максимально удачным и коллектив достаточно заслуженно занимает первое место в группе, опережая Испанию на три пункта. В выездной встрече с прямым конкурентом за выход из группы гостям важно, как минимум не проиграть, а победа и вовсе сделает команду главным претендентом на выход на ЧЕ 2024. Два последних поединка Шотландии завершились победами над Испанией (2:0) и Кипром (3:0).
Информация для ставок
- Норвегия выиграла шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
- Сборная Шотландии выиграла всего один матч из пяти последних на выезде
- Три из пяти последних матчей между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Шотландия выиграла три из пяти последних матчей у Норвегии
Прогноз
Норвегия играет на своем поле, что является хорошим преимуществом перед соперником. Предполагаем, что матч будет упорный и напряженный, а команды поделят очки. Сделать ставку на ничью можно по коэффициенту 3.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.