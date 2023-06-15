Норвегия — Шотландия. Прогноз на матч квалификации Евро 2024 (17.06.2023)

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вчера, 16:25

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, и предлагают коэффициент на их победу – 2. Поверить в успех Шотландии можно по коэффициенту 3.75. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.5.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.1. На ТМ 2.5 коэффициент немного меньше и достигает 1.75.

Форма команд

Сборная Норвегии очень плохо стартовала в этой квалификации и после двух туров смогла набрать лишь один балл и занимает третье место. Коллектив отстает от Шотландии на пять баллов и обязан побеждать в этой встрече, иначе придется соперничать с Испанией, что судя по первому туру (0:3) у норвежцев не очень получается. В прошлом туре отбора сборная Норвегии сыграла вничью с Грузией (1:1), а ранее уступила Испании.

Для Шотландии старт Евро 2024 стал максимально удачным и коллектив достаточно заслуженно занимает первое место в группе, опережая Испанию на три пункта. В выездной встрече с прямым конкурентом за выход из группы гостям важно, как минимум не проиграть, а победа и вовсе сделает команду главным претендентом на выход на ЧЕ 2024. Два последних поединка Шотландии завершились победами над Испанией (2:0) и Кипром (3:0).

Информация для ставок

Норвегия выиграла шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

Сборная Шотландии выиграла всего один матч из пяти последних на выезде

Три из пяти последних матчей между сборными завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Шотландия выиграла три из пяти последних матчей у Норвегии

Прогноз

Норвегия играет на своем поле, что является хорошим преимуществом перед соперником. Предполагаем, что матч будет упорный и напряженный, а команды поделят очки. Сделать ставку на ничью можно по коэффициенту 3.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.