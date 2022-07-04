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«Ньюэллс Олд Бойз» — «Патронато». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (05.07.2022)

04 июля 2022, 13:04
Ньюэллс Олд Бойз

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом в матче букмекеры считают «Ньюэллс Олд Бойс», ставки на которую, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.82. Поставить на успех гостей можно по 4.8, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.4.

Ставки на футбольные матчи

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.3, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по 1.6.

Форма команд

«Ньюэллс Олд Бойз» до недавного лидировал в Суперлиге Аргентины, однако совсем недавно его обошла «Химнасия». Тем не менее, команда с 13 набранными очками занимает второе место, сыграв на одну игру меньше, поэтому в случае победы в предстоящей встрече вернет себе лидерство в турнирной таблице. В прошлом поединке «Ньюэллс Олд Бойз». В прошлом матче коллектив обыграл «Эстудиантес» (2:0), а немного ранее оказался сильнее «Архентинос Хуниорс» (1:0).

«Патронато» играет с переменным успехом и судя по стартовому отрезку Суперлиги Аргентины не может пока рассчитывать на самые высокие места. После пяти туров в активе клуба семь очков, которые позволяет ему расположиться на 15 месте. В игре с лидером турнирной таблице на выезде от футболистов потребуется максимальная координация и даже ничья будет считаться приемлемым результатом. В двух последних матчах «Патронато» обыграл «Индепендьенте» (3:1), а в кубке Аргентины в серии пенальти прошел «Колон» (2:1).

Информация для ставок

  • «Ньюэллс Олд Бойз» проиграл только два поединка из последних десяти во всех турнирах
  • «Патронато» проиграл семь из десяти последних матчей на выезде во всех турнирах
  • Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Предполагаем, что «Ньюэллс Олд Бойз» имеет большое преимущество перед соперником и обязательно реализует его на футбольном поле. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев в этом матче по коэффициенту 1.82 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
04 июля в 18:42
Победа гостей!
Гость
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