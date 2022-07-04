«Ньюэллс Олд Бойз» — «Патронато». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (05.07.2022)

1656929049

04 июля 2022, 13:04

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом в матче букмекеры считают «Ньюэллс Олд Бойс», ставки на которую, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.82. Поставить на успех гостей можно по 4.8, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.4.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.3, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по 1.6.

Форма команд

«Ньюэллс Олд Бойз» до недавного лидировал в Суперлиге Аргентины, однако совсем недавно его обошла «Химнасия». Тем не менее, команда с 13 набранными очками занимает второе место, сыграв на одну игру меньше, поэтому в случае победы в предстоящей встрече вернет себе лидерство в турнирной таблице. В прошлом поединке «Ньюэллс Олд Бойз». В прошлом матче коллектив обыграл «Эстудиантес» (2:0), а немного ранее оказался сильнее «Архентинос Хуниорс» (1:0).

«Патронато» играет с переменным успехом и судя по стартовому отрезку Суперлиги Аргентины не может пока рассчитывать на самые высокие места. После пяти туров в активе клуба семь очков, которые позволяет ему расположиться на 15 месте. В игре с лидером турнирной таблице на выезде от футболистов потребуется максимальная координация и даже ничья будет считаться приемлемым результатом. В двух последних матчах «Патронато» обыграл «Индепендьенте» (3:1), а в кубке Аргентины в серии пенальти прошел «Колон» (2:1).

Информация для ставок

«Ньюэллс Олд Бойз» проиграл только два поединка из последних десяти во всех турнирах

«Патронато» проиграл семь из десяти последних матчей на выезде во всех турнирах

Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Предполагаем, что «Ньюэллс Олд Бойз» имеет большое преимущество перед соперником и обязательно реализует его на футбольном поле. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев в этом матче по коэффициенту 1.82 в букмекерской конторе Лига Ставок.