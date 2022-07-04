«Ньюэллс Олд Бойз» — «Патронато». Прогноз на матч Суперлиги Аргентины (05.07.2022)

Ставки букмекеров
Минимальным фаворитом в матче букмекеры считают «Ньюэллс Олд Бойс», ставки на которую, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.82. Поставить на успех гостей можно по 4.8, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.4.
|
2 : 2
завершен
05 июля 2022, 01:00
вторник
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.3, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по 1.6.
Форма команд
«Ньюэллс Олд Бойз» до недавного лидировал в Суперлиге Аргентины, однако совсем недавно его обошла «Химнасия». Тем не менее, команда с 13 набранными очками занимает второе место, сыграв на одну игру меньше, поэтому в случае победы в предстоящей встрече вернет себе лидерство в турнирной таблице. В прошлом поединке «Ньюэллс Олд Бойз». В прошлом матче коллектив обыграл «Эстудиантес» (2:0), а немного ранее оказался сильнее «Архентинос Хуниорс» (1:0).
«Патронато» играет с переменным успехом и судя по стартовому отрезку Суперлиги Аргентины не может пока рассчитывать на самые высокие места. После пяти туров в активе клуба семь очков, которые позволяет ему расположиться на 15 месте. В игре с лидером турнирной таблице на выезде от футболистов потребуется максимальная координация и даже ничья будет считаться приемлемым результатом. В двух последних матчах «Патронато» обыграл «Индепендьенте» (3:1), а в кубке Аргентины в серии пенальти прошел «Колон» (2:1).
Информация для ставок
- «Ньюэллс Олд Бойз» проиграл только два поединка из последних десяти во всех турнирах
- «Патронато» проиграл семь из десяти последних матчей на выезде во всех турнирах
- Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Предполагаем, что «Ньюэллс Олд Бойз» имеет большое преимущество перед соперником и обязательно реализует его на футбольном поле. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев в этом матче по коэффициенту 1.82 в букмекерской конторе Лига Ставок.