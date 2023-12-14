«Осасуна» — «Райо Вальекано». Прогноз на матч чемпионата Испании (15.12.2023)

1702559403

вчера, 16:10

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лиги Ставок, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Осасуна». Команда играет на своем стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.15. Победа «Райо Вальекано» оценивается по 3.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.3.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2 – 1.72. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.15. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.03.

Форма команд

«Осасуна» уже насобирала целую серию матчей без побед и в последнее время довольствуется только ничьими. Команда опустилась на 14 место с 16 баллами и уступает по дополнительным характеристикам сразу двум конкурентам. Хозяева приложат максимум усилий, чтобы достичь долгожданной победы уже в этом туре. Два последних матча «Осасуны» завершились ничьими с «Кадисом» (1:1) и «Реалом» Сосьедад (1:1).

«Райо Вальекано» показывает средние результаты и закономерно занимает 10 место в самом центре турнирной таблицы. Команда из Мадрида набрала 20 очков и отстает от зоны еврокубков уже на девять пунктов. Гости определенно рассчитывают на очки в этой встрече, хотя не исключено, что они могут столкнуться с большим проблемами. В прошлом туре «Райо Вальекано» поделил очки с «Сельтой» (0:0), а ранее переиграл «Еклано» (2:0) в кубке Испании.

Информация для ставок

«Райо Вальекано» проиграл лишь в двух выездных поединках из десяти последних

Три из четырех последних матчей «Осасуны» завершились вничью

Три из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Обе команды нуждаются в очках, ведь последние результаты сильно хромают. Предлагаем сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.3 в букмекерской конторе Лига Ставок.