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«Осасуна» — «Сельта». Прогноз на матч Примеры (23.08.2021)

вчера, 12:33

«Осасуна» примет «Сельту» на своем стадионе во втором туре Примеры. Букмекеры Бетсити представили котировки на эту игру.

Испания. Примера 2021/2022
Осасуна
Сельта
0 : 0
закончился 1-й тайм
вчера, 23:00
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.823.142.87
Фонбет Live! 2.80 2.35 3.75
Мелбет 2.47 3.40 3.02
1XBET 2.79 3.24 2.86
BetBoom Live! 2.82 2.29 3.89

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Осасуну». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.75. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.10 и на победу гостей по 2.85.

Форма команд

«Осасуна» в прошлом сезоне не запомнилась поклонникам яркой игрой, клуб играл очень прагматично и мало забивал. В этом сезоне команда стартовала с неудачи — это ничейный исход против «Эспаньола», поединок завершился со счетом 0:0. Сейчас команда не выглядит очень сильной и находится в слабой форме. «Осасуна» мало забивает и много пропускает.

«Сельта» выглядела хорошо в прошлом сезоне, в этом у команды не заладилось начало. Клуб стартовал с поражения, матч завершился со счетом 1:2.

Информация для ставок

● «Сельта» проиграла два матча из последних десяти

● «Осасуна» проиграла три матча из последних пяти

● «Сельта» забила семь мячей в пяти последних матчах

Прогноз

Несмотря на не самую высокую результативность, эти клубы могут подарить болельщикам настоящее шоу. Сейчас им предстоит выяснить, кто из них сильнее и кто может подняться выше в турнирной таблице. Стоит присмотреться к ставке на победу гостей и ТМ 3.5 по коэффициенту 3.10.

Ранее букмекеры предлагали отличный коэффициент на ничейный результат в матче «Галатасарай» — «Хатайспор».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle Live! 2.22 1.69 1.66 2.34
BetBoom Live! 1.21 4.39 1.15 5.48
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Все комментарии
pgsej8byk9z5
pgsej8byk9z5
вчера в 20:22
Футбольный клуб Осасуна (Памплона) выиграет матч.
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 15:49
Игра на три результата
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