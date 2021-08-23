«Осасуна» — «Сельта». Прогноз на матч Примеры (23.08.2021)

«Осасуна» примет «Сельту» на своем стадионе во втором туре Примеры. Букмекеры Бетсити представили котировки на эту игру.
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0 : 0
закончился 1-й тайм
вчера, 23:00
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Осасуну». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.75. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.10 и на победу гостей по 2.85.
Форма команд
«Осасуна» в прошлом сезоне не запомнилась поклонникам яркой игрой, клуб играл очень прагматично и мало забивал. В этом сезоне команда стартовала с неудачи — это ничейный исход против «Эспаньола», поединок завершился со счетом 0:0. Сейчас команда не выглядит очень сильной и находится в слабой форме. «Осасуна» мало забивает и много пропускает.
«Сельта» выглядела хорошо в прошлом сезоне, в этом у команды не заладилось начало. Клуб стартовал с поражения, матч завершился со счетом 1:2.
Информация для ставок
● «Сельта» проиграла два матча из последних десяти
● «Осасуна» проиграла три матча из последних пяти
● «Сельта» забила семь мячей в пяти последних матчах
Прогноз
Несмотря на не самую высокую результативность, эти клубы могут подарить болельщикам настоящее шоу. Сейчас им предстоит выяснить, кто из них сильнее и кто может подняться выше в турнирной таблице. Стоит присмотреться к ставке на победу гостей и ТМ 3.5 по коэффициенту 3.10.
Ранее букмекеры предлагали отличный коэффициент на ничейный результат в матче «Галатасарай» — «Хатайспор».