ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Осасуна» — «Севилья». Прогноз на матч Примеры (05.02.2022)

вчера, 16:51

5 февраля 2022 года состоится поединок «Осасуна — Севилья». Матч пройдет на домашней арене «Осасуны» в Памплоне. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок в рамках очередного тура Примеры.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.723.182.22
Фонбет 3.50 3.10 2.25
Мелбет 3.52 3.28 2.33
1XBET 3.52 3.28 2.33
BetBoom 3.62 3.06 2.33

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка, по мнению букмекеров, является «Севилья». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.25. Ничейный исход оценивается в 3.10, а победа хозяев поля в 3.50. Также можно сделать ставку на то, что обе команды забьют по коэффициенту 2.12.

Форма команд

«Осасуна» в нынешнем сезоне идет на 11-й строчке в турнирной таблице Примеры. У клуба — 28 пунктов. Команда выиграла семь поединков, семь раз играла вничью и проиграла в восьми встречах. Всего у «Осасуны» 22 забитых и 27 пропущенных мяча в Испании. В последних встречах клуб из Памплоны играет неплохо — победа над «Гранадой» со счетом 0:2, а также поражение от «Сельты» 2:0 и три балла с «Кадисом» 2:0.

«Севилья» идет на второй строчке в турнирной таблице и имеет в активе 46 пунктов. У команды 13 побед, семь ничьих и два поражения. Коллектив забил 34 гола и пропустил 16 мячей. В последних матчах «Севилья» выглядит неплохо, клуб старается как можно чаще набирать очки, чтобы продолжать погоню за «Реалом» из Мадрида — ничья с «Сельтой» со счетом 2:2, а также ничейный исход с «Валенсией» 1:1 и победа над «Хетафе» 1:0.

Информация для ставок

  • «Севилья» не побеждает три поединка кряду
  • «Осасуна» выиграла два матча из последних пяти
  • «Севилья» забила четыре мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что будет ничейный исход или победа «Осасуны» по коэффициенту 1.65. «Севилья» в плохой форме и часто играет вничью в последних матчах, эта ставка выглядит органично.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.97 1.90 1.54 2.58 1.25 4.07
Фонбет 1.52 2.55
Мелбет 1.58 2.62
1XBET 1.58 2.62
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 18:50
Возможен ничейный результат
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100