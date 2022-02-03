«Осасуна» — «Севилья». Прогноз на матч Примеры (05.02.2022)

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вчера, 16:51

5 февраля 2022 года состоится поединок «Осасуна — Севилья». Матч пройдет на домашней арене «Осасуны» в Памплоне. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок в рамках очередного тура Примеры.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка, по мнению букмекеров, является «Севилья». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.25. Ничейный исход оценивается в 3.10, а победа хозяев поля в 3.50. Также можно сделать ставку на то, что обе команды забьют по коэффициенту 2.12.

Форма команд

«Осасуна» в нынешнем сезоне идет на 11-й строчке в турнирной таблице Примеры. У клуба — 28 пунктов. Команда выиграла семь поединков, семь раз играла вничью и проиграла в восьми встречах. Всего у «Осасуны» 22 забитых и 27 пропущенных мяча в Испании. В последних встречах клуб из Памплоны играет неплохо — победа над «Гранадой» со счетом 0:2, а также поражение от «Сельты» 2:0 и три балла с «Кадисом» 2:0.

«Севилья» идет на второй строчке в турнирной таблице и имеет в активе 46 пунктов. У команды 13 побед, семь ничьих и два поражения. Коллектив забил 34 гола и пропустил 16 мячей. В последних матчах «Севилья» выглядит неплохо, клуб старается как можно чаще набирать очки, чтобы продолжать погоню за «Реалом» из Мадрида — ничья с «Сельтой» со счетом 2:2, а также ничейный исход с «Валенсией» 1:1 и победа над «Хетафе» 1:0.

Информация для ставок

«Севилья» не побеждает три поединка кряду

«Осасуна» выиграла два матча из последних пяти

«Севилья» забила четыре мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что будет ничейный исход или победа «Осасуны» по коэффициенту 1.65. «Севилья» в плохой форме и часто играет вничью в последних матчах, эта ставка выглядит органично.