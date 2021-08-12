«Осс» — «Венло». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (13.08.2021)

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вчера, 20:48

13 августа 2021 года «Осс» примет «Венло» в рамках второго тура Первого дивизиона Нидерландов. Букмекеры БК Фонбет представляют котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Венло». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.45. Также можно сделать ставку на победу «Осс» по 2.65, а на ничейный исход по 3.45.

Форма команд

«Осс» стартовал в чемпионате с победы, это был поединок против «Экселсиора», который завершился со счетом 1:0. В товарищеских матчах клуб играл неплохо, но выиграл всего один поединок. «Осс» выглядит хорошо в матчах против сильных соперников, команда много забивает, но и много пропускает.

«Венло» не побеждает несколько поединков кряду, эта команда находится в плохой форме. Старт в лиге также не совсем удался, команда сыграла вничью в поединке против «Бреды», матч завершился со счетом 2:2. В товарищеских матчах клуб выиграл два раза, дважды играл вничью и проиграл в одном поединке.

Информация для ставок

● «Венло» не побеждает четыре игры кряду

● «Осс» не проигрывает три матча кряду

● «Венло» пропускает минимум один мяч четыре игры кряду

Прогноз

В этом матче можно сделать ставку на то, что оба клуба забьют по коэффициенту 1.52.