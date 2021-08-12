«Осс» — «Венло». Прогноз на матч Первого дивизиона Нидерландов (13.08.2021)

13 августа 2021 года «Осс» примет «Венло» в рамках второго тура Первого дивизиона Нидерландов. Букмекеры БК Фонбет представляют котировки на грядущий поединок.
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сегодня, 21:00
Ставки букмекеров
Фаворит матча — «Венло». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.45. Также можно сделать ставку на победу «Осс» по 2.65, а на ничейный исход по 3.45.
Форма команд
«Осс» стартовал в чемпионате с победы, это был поединок против «Экселсиора», который завершился со счетом 1:0. В товарищеских матчах клуб играл неплохо, но выиграл всего один поединок. «Осс» выглядит хорошо в матчах против сильных соперников, команда много забивает, но и много пропускает.
«Венло» не побеждает несколько поединков кряду, эта команда находится в плохой форме. Старт в лиге также не совсем удался, команда сыграла вничью в поединке против «Бреды», матч завершился со счетом 2:2. В товарищеских матчах клуб выиграл два раза, дважды играл вничью и проиграл в одном поединке.
Информация для ставок
● «Венло» не побеждает четыре игры кряду
● «Осс» не проигрывает три матча кряду
● «Венло» пропускает минимум один мяч четыре игры кряду
Прогноз
В этом матче можно сделать ставку на то, что оба клуба забьют по коэффициенту 1.52.
Ранее БК предложили хороший коэффициент на победу «Лидса» в матче АПЛ против «Манчестер Юнайтед».