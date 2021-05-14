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«Остенде» — «Гент». Прогноз на матч плей-офф чемпионата Бельгии (16.05.2021)

вчера, 23:48

Плей-офф за право сыграть в Лиге Конференций в Бельгии продолжается, и в этом матче мы увидим второе противостояние «Гента» и «Остенде». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.893.782.27
Лига Ставок 2.85 3.70 2.28
Мелбет 2.81 3.86 2.32
1XBET 2.81 3.86 2.32
BetBoom 2.77 3.70 2.28

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров явного фаворита в этой встречи нет. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.8 в букмекерской конторе Мелбет. Взять победу гостей можно по коэффициенту 2.3. Ничейный результат оценивается по коэффициенту 3.84.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 1.51. Низовой исход матча идёт по коэффициенту 2.45. Поставить на то, что обе команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.47.

Форма команд

«Остенде» находился на лидирующей позиции в «четверке», но после двух болезненных поражений от «Гента» (1:2) и «Мехелена» (3:5) упустили первую строчку в турнирной таблице. Но борьба на этом не заканчивается, исправить ситуацию вполне реально, а домашний поединок – отличная возможность. Болельщики ждут от своей команды только победы и три очка.

«Гент» начал борьбу за Лигу Конференций очень неуверенно, в двух стартовых турах взяв всего один бал, сыграв вничью с «Мехеленом» (2:2) и проиграв «Стандарду» (1:2). Но в третьем туре команда справилась, обыграла «Остенде» (2:1) и вплотную приблизилась к своим конкурентам. Сбавлять обороты «индейцы» не намерены, а потому нас ждет очень интересный поединок.

Информация для ставок

  • «Гент» выиграл на выезде всего два раза в последних семи встречах
  • «Остенде» обыграл «Гент» дома в шести из семи последних игр
  • «Гент» пробивает «обе забьют + ТБ» в последних четырех матчах
  • «Остенде» пропускает дома в шести встречах подряд

Прогноз

Обе команды играют в яркий атакующий футбол, забивают голы, но при этом имеют проблемы в обороне. Сделать ставку на «обе забьют + ТБ 2.5» можно в букмекерской конторе Мелбет. Коэффициент на данный исход составит 1.7.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.57 1.53 2.05 1.81
Лига Ставок 2.55 1.48 2.03 1.73
Мелбет 2.49 1.51
1XBET 2.49 1.51
BetBoom 4.40 1.18 2.52 1.47 1.98 1.76
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