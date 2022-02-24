«Оуд-Хеверли» — «Андерлехт». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (26.02.2022)

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сегодня, 12:27

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Андерлехт». Команда играет на выезде, и поставить на их победу можно по коэффициенту 1.72. Победа «Оуд-Хеверли» оценивается по 4.5, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 2. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по коэффициенту 1.81. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.62.

Форма команд

«Оуд-Хеверли» в прошлом матче прервала серию без поражений в прошлом туре и продолжает оставаться в нижней части турнирной таблицы. Коллектив занимает 12 место и набрал 36 очков, имея солидный запас в 13 баллов перед зоной вылета, поэтому может себя чувствовать относительно спокойно. В прошлом туре чемпионата Бельгии «Оуд-Хеверли» проиграл на выезде «Сент-Трюйдену» (0:2), а ранее оказался сильнее «Серкль Брюгге» (3:2).

«Андерлехт» пережил небольшой спад в результатах, но в последних встречах набирал максимальное количество очков. Команда уверенно сохраняет за собой третью позицию с набранным 51 очком, однако нестабильные результаты в прошлом месяце помешали ей подняться выше по турнирной таблице. В двух последних поединках «Андерлехт» одержал победы над «Генком» (2:0) и «Зюлте-Варегемом» (2:1).

Информация для ставок

«Оуд-Хеверли» проиграл четыре матча из десяти последних, а «Андерлехт» уступил только в двух встречах

«Андерлехт» забивал в восьми матчах из десяти последних, проведенных на выезде

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Андерлехт» выиграл два из трех последних выездных встреч с «Оуд-Хеверли»

Прогноз

Коллективы выполняют разные задачи и показывают неплохие результаты в последних играх. Предполагаем, что матч будет интересным и богатым на забитые мячи. Сделать ставку на тотал больше 3 мячей можно по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Фонбет.