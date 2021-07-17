«Оулу» — ХИК. Прогноз на матч чемпионата Финляндии (17.07.2021)

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вчера, 07:34

В очередном туре чемпионата Финляндии ХИК сыграет на выезде с «Оулу». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает ХИК явным фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.4. Ничейный результат котируется в 4.56, а победа «Оулу» принесет выигрыш по коэффициенту 7.85.

Ставка на тотал больше (2.5) мячей представлена коэффициентом 1.85. Низовой исход матча (ТМ 2.5) оценивается в 1.99. Поставить на то, что обе команды забьют, можно по коэффициенту 2.25.

Форма команд

«Оулу» замыкает турнирную таблицу национального чемпионата, набрав всего 4 балла за 11 проведенных матчей. Состояние команды плачевное, и сложно сказать, изменится ли что-то в ближайшее время. В минувшем туре «Оулу» проиграл «Хонке» (0:1), а туром ранее поделил очки с КТП (1:1).

ХИК лидирует в турнирной таблице с неплохим отрывом от ближайших преследователей и может комфортно чувствовать себя в играх чемпионата. Команда также принимает участие в квалификации Лиги чемпионов, где смогла спокойно преодолеть первый раунд, обыграв «Будучность» из Подгорицы — 3:1 дома, 4:1 на выезде.

Информация для ставок

Победная серия ХИКа во всех турнирах длится 11 поединков

Безвыигрышная серия «Оулу» насчитывает четыре матча

Предыдущая очная встреча команд завершилась победой ХИКа (3:1)

ХИК забивает на выезде в шести матчах подряд

Прогноз

ХИК — однозначный фаворит поединка. Нет других предположений, кроме уверенной победы гостей, поэтому рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на победу ХИКа с форой (-1) по коэффициенту 1.65.