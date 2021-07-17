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«Оулу» — ХИК. Прогноз на матч чемпионата Финляндии (17.07.2021)

вчера, 07:34

В очередном туре чемпионата Финляндии ХИК сыграет на выезде с «Оулу». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
10.384.631.39
Мелбет 6.90 4.24 1.50
1XBET 8.20 4.54 1.38

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает ХИК явным фаворитом этого матча. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.4. Ничейный результат котируется в 4.56, а победа «Оулу» принесет выигрыш по коэффициенту 7.85.

Ставка на тотал больше (2.5) мячей представлена коэффициентом 1.85. Низовой исход матча (ТМ 2.5) оценивается в 1.99. Поставить на то, что обе команды забьют, можно по коэффициенту 2.25.

Форма команд

«Оулу» замыкает турнирную таблицу национального чемпионата, набрав всего 4 балла за 11 проведенных матчей. Состояние команды плачевное, и сложно сказать, изменится ли что-то в ближайшее время. В минувшем туре «Оулу» проиграл «Хонке» (0:1), а туром ранее поделил очки с КТП (1:1).

ХИК лидирует в турнирной таблице с неплохим отрывом от ближайших преследователей и может комфортно чувствовать себя в играх чемпионата. Команда также принимает участие в квалификации Лиги чемпионов, где смогла спокойно преодолеть первый раунд, обыграв «Будучность» из Подгорицы — 3:1 дома, 4:1 на выезде.

Информация для ставок

  • Победная серия ХИКа во всех турнирах длится 11 поединков
  • Безвыигрышная серия «Оулу» насчитывает четыре матча
  • Предыдущая очная встреча команд завершилась победой ХИКа (3:1)
  • ХИК забивает на выезде в шести матчах подряд

Прогноз

ХИК — однозначный фаворит поединка. Нет других предположений, кроме уверенной победы гостей, поэтому рекомендуем сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на победу ХИКа с форой (-1) по коэффициенту 1.65.

Букмекеры также предлагают высокий коэффициент на победу хозяев в матче «Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.99 1.45 2.03 1.87 1.59 2.47
Мелбет 1.85 2.05
1XBET 2.10 1.74
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Все комментарии
c7z4m7da5a9p
c7z4m7da5a9p
вчера в 15:33
«ХИК» (Хельсинки) выиграет матч.
sv_1969
sv_1969
вчера в 08:26
Победа гостей
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