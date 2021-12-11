«Падерборн» — «Дармштадт». Прогноз на матч второй Бундеслиги (11.12.2021)

В 17-м туре второй Бундеслиги «Падерборн» принимает «Дармштадт». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.
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сегодня, 15:30
Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Падерборн». Команда играет дома, а поставить на её победу можно по коэффициенту 2.48. Победа «Дармштадта» оценивается по 2.65, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.
Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.88. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по 1.92. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.47.
Форма команд
«Дармштадт» только в прошлом туре прервал свою серию из побед в чемпионате и идет на втором месте в турнирной таблице. Коллектив набрал 29 очков и отстает на шесть пунктов от лидирующего «Санкт-Паули». Позади много преследователей, которые отстают на два-три балла, поэтому команде следует продолжать стабильно набирать очки, чтобы конкурировать за повышение в классе в конца сезона. В прошлом матче чемпионата «Дармштадт» уступил «Фортуне» (1:3), а ранее обыграл на выезде «Эрцгебирге» (2:1).
«Падерборн» идет на четвертом месте в турнирной таблице с 27 очками. Клуб не проигрывает уже несколько матчей подряд. Клуб пропустил всего 18 мячей, что является вторым результатом в чемпионате. В двух последних встречах второй Бундеслиги «Падерборн» сыграл в две ничьи с «Зандхаузеном» (1:1) и «Ганзой» (1:1).
Информация для ставок
- Оба коллектива проиграли всего по два матча из десяти последних во всех турнирах
- Пять последних матчей «Падерборна» на своем поле завершились исходом «обе забьют»
- Три последних встречи между клубами завершились тоталом больше 3.5 мячей
- «Дармштадт» забивал в 18 из 20 последних матчей, проведенных на выезде
Прогноз
Нас ожидает напряженная встреча, которая может поменять месторасположение команд в турнирной таблице. Предполагаем, что матч будет результативным. Сделать ставку на тотал больше 3 мячей можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.88.