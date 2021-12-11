ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыГермания. Вторая Бундеслига 2021/2022

«Падерборн» — «Дармштадт». Прогноз на матч второй Бундеслиги (11.12.2021)

сегодня, 00:09

В 17-м туре второй Бундеслиги «Падерборн» принимает «Дармштадт». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.533.792.72
Мелбет 2.39 3.82 2.71
BetBoom 2.48 3.66 2.65

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Падерборн». Команда играет дома, а поставить на её победу можно по коэффициенту 2.48. Победа «Дармштадта» оценивается по 2.65, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.88. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по 1.92. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.47.

Форма команд

«Дармштадт» только в прошлом туре прервал свою серию из побед в чемпионате и идет на втором месте в турнирной таблице. Коллектив набрал 29 очков и отстает на шесть пунктов от лидирующего «Санкт-Паули». Позади много преследователей, которые отстают на два-три балла, поэтому команде следует продолжать стабильно набирать очки, чтобы конкурировать за повышение в классе в конца сезона. В прошлом матче чемпионата «Дармштадт» уступил «Фортуне» (1:3), а ранее обыграл на выезде «Эрцгебирге» (2:1).

«Падерборн» идет на четвертом месте в турнирной таблице с 27 очками. Клуб не проигрывает уже несколько матчей подряд. Клуб пропустил всего 18 мячей, что является вторым результатом в чемпионате. В двух последних встречах второй Бундеслиги «Падерборн» сыграл в две ничьи с «Зандхаузеном» (1:1) и «Ганзой» (1:1).

Информация для ставок

  • Оба коллектива проиграли всего по два матча из десяти последних во всех турнирах
  • Пять последних матчей «Падерборна» на своем поле завершились исходом «обе забьют»
  • Три последних встречи между клубами завершились тоталом больше 3.5 мячей
  • «Дармштадт» забивал в 18 из 20 последних матчей, проведенных на выезде

Прогноз

Нас ожидает напряженная встреча, которая может поменять месторасположение команд в турнирной таблице. Предполагаем, что матч будет результативным. Сделать ставку на тотал больше 3 мячей можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.88.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.51 1.57 1.98 1.93
Мелбет 2.41 1.54
«Марсель» — «Локомотив». Прогноз на матч Лиги Европы (09.12.2021)
08 декабряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Euro Club Index: «Шансы „Зенита“ на чемпионство — 86,2%, „Спартака“ — 0%»
30 ноября Комментарии25
Фонбет дарит фрибет 2000 рублей в Чёрную пятницу!
24 ноября
Сломанная оборона, отсутствие единства и никакой Санчо. Большие проблемы, которые остались в МЮ после Сульшера
23 ноябряАлександр Чистяков в блоге Футбол - это больКомментарии7
«Мальме» — «Зенит». Прогноз на матч Лиги чемпионов (23.11.2021)
22 ноябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии7
«Краснодар» — «Спартак». Прогноз на матч РПЛ (20.11.2021)
19 ноябряАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100