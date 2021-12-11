«Падерборн» — «Дармштадт». Прогноз на матч второй Бундеслиги (11.12.2021)

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сегодня, 00:09

В 17-м туре второй Бундеслиги «Падерборн» принимает «Дармштадт». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Падерборн». Команда играет дома, а поставить на её победу можно по коэффициенту 2.48. Победа «Дармштадта» оценивается по 2.65, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.88. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по 1.92. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.47.

Форма команд

«Дармштадт» только в прошлом туре прервал свою серию из побед в чемпионате и идет на втором месте в турнирной таблице. Коллектив набрал 29 очков и отстает на шесть пунктов от лидирующего «Санкт-Паули». Позади много преследователей, которые отстают на два-три балла, поэтому команде следует продолжать стабильно набирать очки, чтобы конкурировать за повышение в классе в конца сезона. В прошлом матче чемпионата «Дармштадт» уступил «Фортуне» (1:3), а ранее обыграл на выезде «Эрцгебирге» (2:1).

«Падерборн» идет на четвертом месте в турнирной таблице с 27 очками. Клуб не проигрывает уже несколько матчей подряд. Клуб пропустил всего 18 мячей, что является вторым результатом в чемпионате. В двух последних встречах второй Бундеслиги «Падерборн» сыграл в две ничьи с «Зандхаузеном» (1:1) и «Ганзой» (1:1).

Информация для ставок

Оба коллектива проиграли всего по два матча из десяти последних во всех турнирах

Пять последних матчей «Падерборна» на своем поле завершились исходом «обе забьют»

Три последних встречи между клубами завершились тоталом больше 3.5 мячей

«Дармштадт» забивал в 18 из 20 последних матчей, проведенных на выезде

Прогноз

Нас ожидает напряженная встреча, которая может поменять месторасположение команд в турнирной таблице. Предполагаем, что матч будет результативным. Сделать ставку на тотал больше 3 мячей можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.88.