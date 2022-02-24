«Падерборн» — «Эрцгебирге». Прогноз на матч второй Бундеслиги (25.02.2022)

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сегодня, 12:59

Ставки букмекеров

Солидное преимущество букмекеры отдают хозяевам по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Фонбет. Победа «Эрцгебирге» будет стоить 5.4, ничью можно поставить по 4.4. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.59.

Вероятность низового матча составляет 1.73 (ТМ 3). Сверхголевая встреча команд ( ТБ 3) оценивается в 2.1.

Форма команд

«Эрцгебирге» не может похвалиться хорошими результатами и является одним из кандидатов на повышение в классе по итогам нынешнего сезона. Команда перед стартом очередного тура занимает последнее место и набрала всего 15 очков, что сильно огорчает руководство и болельщиков. Клуб пропустил уже 45 мячей, что говорит о необходимости усиления обороны. В двух последних матчах «Эрцгебирге» проиграл «Фортуне» (1:3) и «Хольштайн» (2:3).

«Падерборн» находится на восьмом месте в турнирной таблице и не может выиграть несколько матчей подряд в чемпионате. Клуб набрал 32 балла и отстает на 10 пунктов от лидера «Вердера». В предстоящем поединке с последней командой второй Бундеслиги коллектив может прервать серию неудач и набрать важные три очка. В прошлом туре «Падерборн» проиграл «Шальке» (0:2) и разошелся миром с «Динамо» Дрезден (0:0).

Информация для ставок

«Падерборн» выиграл только один матч на своем поле из десяти последних

Восемь из десяти выездных матчей «Эрцгебирге» завершились исходом «обе забьют»

Четыре последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Падерборн» выиграл четыре из пяти матчей у «Эрцгебирге» за последнее время

Прогноз

Обе команды не могут победить уже несколько матчей, а поэтому предстоящий поединок обещает быть напряженным и интересным. Предполагаем, что «Падерборн» одержит домашнюю победу, а сделать на него ставку можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.55.