«Падерборн» — «Эрцгебирге». Прогноз на матч второй Бундеслиги (25.02.2022)

Ставки букмекеров
Солидное преимущество букмекеры отдают хозяевам по коэффициенту 1.55 в букмекерской конторе Фонбет. Победа «Эрцгебирге» будет стоить 5.4, ничью можно поставить по 4.4. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 1.59.
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завтра, 20:30
Вероятность низового матча составляет 1.73 (ТМ 3). Сверхголевая встреча команд (ТБ 3) оценивается в 2.1.
Форма команд
«Эрцгебирге» не может похвалиться хорошими результатами и является одним из кандидатов на повышение в классе по итогам нынешнего сезона. Команда перед стартом очередного тура занимает последнее место и набрала всего 15 очков, что сильно огорчает руководство и болельщиков. Клуб пропустил уже 45 мячей, что говорит о необходимости усиления обороны. В двух последних матчах «Эрцгебирге» проиграл «Фортуне» (1:3) и «Хольштайн» (2:3).
«Падерборн» находится на восьмом месте в турнирной таблице и не может выиграть несколько матчей подряд в чемпионате. Клуб набрал 32 балла и отстает на 10 пунктов от лидера «Вердера». В предстоящем поединке с последней командой второй Бундеслиги коллектив может прервать серию неудач и набрать важные три очка. В прошлом туре «Падерборн» проиграл «Шальке» (0:2) и разошелся миром с «Динамо» Дрезден (0:0).
Информация для ставок
- «Падерборн» выиграл только один матч на своем поле из десяти последних
- Восемь из десяти выездных матчей «Эрцгебирге» завершились исходом «обе забьют»
- Четыре последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Падерборн» выиграл четыре из пяти матчей у «Эрцгебирге» за последнее время
Прогноз
Обе команды не могут победить уже несколько матчей, а поэтому предстоящий поединок обещает быть напряженным и интересным. Предполагаем, что «Падерборн» одержит домашнюю победу, а сделать на него ставку можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.55.