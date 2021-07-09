«Палмейрас» — «Сантос». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (10.07.2021)

«Палмейрас» дома сыграет против «Сантоса» в рамках 11-го тура бразильской Серии А. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на эту встречу.
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сегодня, 22:30
Ставки букмекеров
Букмекеры считают «Палмейрас» явным фаворитом этого поединка. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.8, ничейный исход оценивается в 3.6, а победа «Сантоса» представлена коэффициентом 4.6.
Форма команд
«Палмейрас» является лидером турнирной таблицы с 22 набранными баллами. На счету команды семь побед, одна ничья и два поражения. В нынешнем сезоне клуб забил 18 голов и пропустил 10 мячей. «Палмейрас» пребывает в отличной форме. Команда побеждает на протяжении 4 туров.
«Сантос» набрал 15 баллов и расположился на 7-й строчке в турнирной таблице. На счету клуба четыре победы, три ничьи и столько же поражений. Команда забила 11 мячей и пропустила 10 голов. Клуб пока не может обрести стабильность и мало забивает, чтобы навязать борьбу группе лидеров. Однако недавно игрок «Сантоса» забил гол ударом с центра поля в молодёжном чемпионате страны.
Информация для ставок
- «Сантос» забил шесть мячей в последних пяти матчах
- «Палмейрас» выиграл четыре матча кряду
- «Сантос» выиграл два матча из последних пяти
Прогноз
Актуальная ставка на этот матч — «обе команды забьют», по коэффициенту 1.98. Также можно сделать ставку на ничью или победу «Сантоса» по коэффициенту 2.00.