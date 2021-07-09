«Палмейрас» — «Сантос». Прогноз на матч чемпионата Бразилии (10.07.2021)

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вчера, 06:52

«Палмейрас» дома сыграет против «Сантоса» в рамках 11-го тура бразильской Серии А. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Палмейрас» явным фаворитом этого поединка. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.8, ничейный исход оценивается в 3.6, а победа «Сантоса» представлена коэффициентом 4.6.

Форма команд

«Палмейрас» является лидером турнирной таблицы с 22 набранными баллами. На счету команды семь побед, одна ничья и два поражения. В нынешнем сезоне клуб забил 18 голов и пропустил 10 мячей. «Палмейрас» пребывает в отличной форме. Команда побеждает на протяжении 4 туров.

«Сантос» набрал 15 баллов и расположился на 7-й строчке в турнирной таблице. На счету клуба четыре победы, три ничьи и столько же поражений. Команда забила 11 мячей и пропустила 10 голов. Клуб пока не может обрести стабильность и мало забивает, чтобы навязать борьбу группе лидеров. Однако недавно игрок «Сантоса» забил гол ударом с центра поля в молодёжном чемпионате страны.

Информация для ставок

«Сантос» забил шесть мячей в последних пяти матчах

«Палмейрас» выиграл четыре матча кряду

«Сантос» выиграл два матча из последних пяти

Прогноз

Актуальная ставка на этот матч — «обе команды забьют», по коэффициенту 1.98. Также можно сделать ставку на ничью или победу «Сантоса» по коэффициенту 2.00.