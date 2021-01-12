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ПАОК – «Олимпиакос»: прогноз на матч Суперлиги Греции (13.01.2021)

12 января 2021, 12:33

13 января в поединке сойдутся команды ПАОК и «Олимпиакос». Получится ли у хозяев выиграть данный поединок?

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.043.162.48
Fonbet Live! 7.90 1.25 7.60
Мелбет 3.30 3.03 2.41

Ставки букмекеров

На данную схватку в букмекерской конторе Мелбет доступны следующие расценки. Взять победу ПАОКа можно за 3,60, ничья в данном матче открыта за 2,73, а триумф «Олимпиакоса» можно получить за 3,18.

В данной схватке тотал зафиксирован на значении в 2,5 мяча. Больше доступно за 2,41, а меньше открыто за 1,63.

Форма команд

ПАОК в последних двух матчах сыграл без единой ничьи, но в одном матче он проиграл команде «Атромитос» со счетом (2:3), а также выиграл у «Волоса» с результатом (3:1) На текущий момент клуб находится на третьем месте с отрывом от лидера «Олимпиакоса» в десять очков.

В последних двух матчах «Олимпиакос» очень хорошо удивил своими результатами, сражение с «Астерасом» закончилось победой (4:0), а с клубом «Панетоликос» триумфом с результатом (2:1). На сегодняшний момент команда стоит на первом месте в таблице.

Информация для ставок

ПАОК выиграл шесть из десяти домашних матчей
• «Олимпиакос» выиграл пять из десяти последних поединков
• В последнем междусобойчике зафиксирована победа «Олимпиакоса» (1:0)
• Последняя победная серия домашних игр ПАОКа состоит из двух матчей

Прогноз

У хозяев больше шансов выиграть, чем у гостей, несмотря на приличное количество побед в последних десяти играх. Мы считаем, что ПАОК сумеет реализовать преподнесенные шансы и выиграет в этой схватке. Наша ставка на победу клуба ПАОК 3,60.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.043.162.48
Fonbet Live! 7.90 1.25 7.60
Мелбет 3.30 3.03 2.41
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STVA 1
STVA 1
12 января в 12:56
Гости не проиграют
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