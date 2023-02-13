«ПСЖ» – «Бавария». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (14.02.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры не смогли определиться с фаворитом нынешнего поединка. На победу «Баварии», как и на успех клуба из Парижа, линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.6. Ничейный результат для любого игрока будет стоить 3.8.
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завтра, 23:00
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3.5 по коэффициенту 2.3. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 3.5 по 1.63. Ставка на «обе забьют» составляет 1.45.
Форма команд
«ПСЖ» невыразительно выглядит в последних матчах, а форма команды вызывает обеспокоенность среди болельщиков. Тем не менее, в чемпионате Франции команда удерживает лидерство и на пять пунктов опережает ближайшего соперника. Матч с «Баварией» обещает быть очень непростым и для победы хозяевам потребуется максимум своих способностей. В прошлом туре Лиги 1 «ПСЖ» проиграл «Монако» (1:3), а ранее в кубке Франции уступил «Марселю» (1:2).
«Бавария» не проигрывала еще в нынешнем календарном году, но серия слабых ничейных результатов явно не радовала руководство. Сейчас мюнхенский гранд лидирует в Бундеслиге, но опережает ближайшего соперника всего на один балл. Несмотря на то, что немецкий коллектив является фаворитом на проход в следующую стадию турнира, ему это придется долго доказывать на футбольном поле. В прошлом туре «Бавария» крупно обыграла «Бохум» (3:0), а ранее на выезде одолела «Вольфсбург» (4:2).
Информация для ставок
- «Бавария» одержала победы над «ПСЖ» в четырех из пяти последних встречах между клубами
- «Бавария» не проигрывает на протяжении 20 матчей подряд во всех турнирах
- Четыре из шести последних матчей между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей
- Пять последних матчей «ПСЖ» завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
«ПСЖ» не всегда уверенно проводит домашние поединки Лиги Чемпионов, особенно в стадии плей-офф. Предполагаем, что и в этот раз команда минимально уступит своему сопернику. Сделать ставку на «Баварию» можно по коэффициенту 2.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.