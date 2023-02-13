«ПСЖ» – «Бавария». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (14.02.2023)

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сегодня, 20:49

Ставки букмекеров

Букмекеры не смогли определиться с фаворитом нынешнего поединка. На победу «Баварии», как и на успех клуба из Парижа, линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.6. Ничейный результат для любого игрока будет стоить 3.8.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3.5 по коэффициенту 2.3. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 3.5 по 1.63. Ставка на «обе забьют» составляет 1.45.

Форма команд

« ПСЖ » невыразительно выглядит в последних матчах, а форма команды вызывает обеспокоенность среди болельщиков. Тем не менее, в чемпионате Франции команда удерживает лидерство и на пять пунктов опережает ближайшего соперника. Матч с «Баварией» обещает быть очень непростым и для победы хозяевам потребуется максимум своих способностей. В прошлом туре Лиги 1 « ПСЖ » проиграл «Монако» (1:3), а ранее в кубке Франции уступил «Марселю» (1:2).

«Бавария» не проигрывала еще в нынешнем календарном году, но серия слабых ничейных результатов явно не радовала руководство. Сейчас мюнхенский гранд лидирует в Бундеслиге, но опережает ближайшего соперника всего на один балл. Несмотря на то, что немецкий коллектив является фаворитом на проход в следующую стадию турнира, ему это придется долго доказывать на футбольном поле. В прошлом туре «Бавария» крупно обыграла «Бохум» (3:0), а ранее на выезде одолела «Вольфсбург» (4:2).

Информация для ставок

«Бавария» одержала победы над « ПСЖ » в четырех из пяти последних встречах между клубами

» в четырех из пяти последних встречах между клубами «Бавария» не проигрывает на протяжении 20 матчей подряд во всех турнирах

Четыре из шести последних матчей между клубами закончились тоталом больше 2.5 мячей

Пять последних матчей « ПСЖ » завершились исходом «обе забьют»

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