«ПСЖ» – «Нант». Прогноз на матч Лиги 1 (04.03.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам. На победу «ПСЖ» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.3. Ничейный результат котируется по 5.6, а победа «Нанта» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 9.
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04 марта 2023, 23:00
суббота
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3 по коэффициенту 1.83. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по 1.97. Ставка на «обе забьют» составляет 1.87.
Форма команд
«ПСЖ» лидирует в Лиге 1 и смог увеличить свое преимущество до восьми баллов в Лиге 1. Парижане набрали уже 60 очков, обыграв своего главного конкурента «Марсель» (3:0). Также коллектив думает об ответной встрече с «Баварией» в Лиге Чемпионов, поэтому тренерскому штабу следует правильно распределить нагрузку. До игры с «Марселем», команда на последних минутах обыграла «Лилль» (4:3).
«Нант» вылетел из Лиги Европы и показывает не лучшие результаты в чемпионате Франции, где команда занимает 13 место с 28 баллами. Тем не менее, коллектив успешен в кубке страны, где на днях обыграл «Ланс» (2:1) и вышел уже в полуфинал турнира. Два последних поединка «Нанта» в Лиге 1 завершились поражениями от «Ренна» (0:1) и «Ланса» (1:3).
Информация для ставок
- Четыре из шести последних матчей «Лилля» завершились исходом «обе забьют — нет»
- «ПСЖ» проиграл три последних матча из пяти последних во всех турнирах
- ПСЖ выиграл три последние встречи с «Нантом» при двух поражениях
- Девять из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
ПСЖ хорошо даются последние матчи с «Нантом» и очень важно подойти к матчу Лиги Чемпионов с хорошим настроением. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.