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«ПСЖ» – «Нант». Прогноз на матч Лиги 1 (04.03.2023)

сегодня, 11:10
ПСЖ

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам. На победу «ПСЖ» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.3. Ничейный результат котируется по 5.6, а победа «Нанта» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 9.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.345.838.94
Лига Ставок 1.34 5.60 8.60
1XBET 1.33 6.05 10.00

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3 по коэффициенту 1.83. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по 1.97. Ставка на «обе забьют» составляет 1.87.

Форма команд

«ПСЖ» лидирует в Лиге 1 и смог увеличить свое преимущество до восьми баллов в Лиге 1. Парижане набрали уже 60 очков, обыграв своего главного конкурента «Марсель» (3:0). Также коллектив думает об ответной встрече с «Баварией» в Лиге Чемпионов, поэтому тренерскому штабу следует правильно распределить нагрузку. До игры с «Марселем», команда на последних минутах обыграла «Лилль» (4:3).

«Нант» вылетел из Лиги Европы и показывает не лучшие результаты в чемпионате Франции, где команда занимает 13 место с 28 баллами. Тем не менее, коллектив успешен в кубке страны, где на днях обыграл «Ланс» (2:1) и вышел уже в полуфинал турнира. Два последних поединка «Нанта» в Лиге 1 завершились поражениями от «Ренна» (0:1) и «Ланса» (1:3).

Информация для ставок

  • Четыре из шести последних матчей «Лилля» завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «ПСЖ» проиграл три последних матча из пяти последних во всех турнирах
  • ПСЖ выиграл три последние встречи с «Нантом» при двух поражениях
  • Девять из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

ПСЖ хорошо даются последние матчи с «Нантом» и очень важно подойти к матчу Лиги Чемпионов с хорошим настроением. Рекомендуем сделать ставку на победу хозяев с форой (-1.5) по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.26 1.24 2.52 1.57 2.00 1.88
Лига Ставок 2.44 1.54 1.93 1.84
1XBET 2.42 1.51
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