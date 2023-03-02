«ПСЖ» – «Нант». Прогноз на матч Лиги 1 (04.03.2023)

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сегодня, 11:10

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам. На победу « ПСЖ » линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.3. Ничейный результат котируется по 5.6, а победа «Нанта» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 9.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3 по коэффициенту 1.83. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 2.5 по 1.97. Ставка на «обе забьют» составляет 1.87.

Форма команд

« ПСЖ » лидирует в Лиге 1 и смог увеличить свое преимущество до восьми баллов в Лиге 1. Парижане набрали уже 60 очков, обыграв своего главного конкурента «Марсель» (3:0). Также коллектив думает об ответной встрече с «Баварией» в Лиге Чемпионов, поэтому тренерскому штабу следует правильно распределить нагрузку. До игры с «Марселем», команда на последних минутах обыграла «Лилль» (4:3).

«Нант» вылетел из Лиги Европы и показывает не лучшие результаты в чемпионате Франции, где команда занимает 13 место с 28 баллами. Тем не менее, коллектив успешен в кубке страны, где на днях обыграл «Ланс» (2:1) и вышел уже в полуфинал турнира. Два последних поединка «Нанта» в Лиге 1 завершились поражениями от «Ренна» (0:1) и «Ланса» (1:3).

Информация для ставок

Четыре из шести последних матчей «Лилля» завершились исходом «обе забьют — нет»

« ПСЖ » проиграл три последних матча из пяти последних во всех турнирах

» проиграл три последних матча из пяти последних во всех турнирах ПСЖ выиграл три последние встречи с «Нантом» при двух поражениях

выиграл три последние встречи с «Нантом» при двух поражениях Девять из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз