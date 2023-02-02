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ПСЖ — «Тулуза». Прогноз на матч Лиги 1 (04.02.2023)

вчера, 19:13
ПСЖ

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам. На победу ПСЖ линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.3. Ничейный результат котируется по 5.9, а победа «Тулузы» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 9.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.226.9410.04
1XBET 1.32 6.35 9.90

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3.5 по коэффициенту 2.05. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 3.5 по 1.77. Ставка на «обе забьют» составляет 1.77.

Форма команд

ПСЖ провел трудный матч несколько дней назад, но добился победы и увеличил свой отрыв от ближайшего соперника до пяти очков. Команде очень рано расслабляться в Лиге 1, а еще необходимо готовиться к супер-противостоянию с «Баварией» в Лиге Чемпионов. В прошлом матче на выезде ПСЖ обыграл «Монпелье» (3:1), а ранее сыграл вничью на своем поле с «Реймсом» (1:1).

«Тулуза» показывает отличные результаты и выиграла почти все последние матчи в различных турнирах. Перед стартом очередного тура коллектив занимает 12 место с 29 очками и заметно удалился от зоны вылета. В предстоящей встрече даже ничья может стать отличным результатом для скромного клуба. В прошлом туре «Тулуза» крупно обыграла «Труа» (4:1), а ранее на выезде одолел «Страсбур» (2:1).

Информация для ставок

  • ПСЖ проиграл два матча из десяти последних во всех турнирах
  • «Тулуза» не проигрывает уже семь поединков подряд
  • ПСЖ выиграл восемь из десяти последних встреч у «Тулузы» при одном поражении
  • Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

ПСЖ будет играть очень мощно на своем поле и с первых минут постарается показать свое превосходство. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу с форой (-1.5) по коэффициенту 1.78 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.03 1.37 2.47 1.53
1XBET 2.73 1.41
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
вчера в 21:11
Месси опять сделает игру.... ПСЖ выиграет
Гость
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