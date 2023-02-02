ПСЖ — «Тулуза». Прогноз на матч Лиги 1 (04.02.2023)

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вчера, 19:13

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам. На победу ПСЖ линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.3. Ничейный результат котируется по 5.9, а победа «Тулузы» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 9.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3.5 по коэффициенту 2.05. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 3.5 по 1.77. Ставка на «обе забьют» составляет 1.77.

Форма команд

ПСЖ провел трудный матч несколько дней назад, но добился победы и увеличил свой отрыв от ближайшего соперника до пяти очков. Команде очень рано расслабляться в Лиге 1, а еще необходимо готовиться к супер-противостоянию с «Баварией» в Лиге Чемпионов. В прошлом матче на выезде ПСЖ обыграл «Монпелье» (3:1), а ранее сыграл вничью на своем поле с «Реймсом» (1:1).

«Тулуза» показывает отличные результаты и выиграла почти все последние матчи в различных турнирах. Перед стартом очередного тура коллектив занимает 12 место с 29 очками и заметно удалился от зоны вылета. В предстоящей встрече даже ничья может стать отличным результатом для скромного клуба. В прошлом туре «Тулуза» крупно обыграла «Труа» (4:1), а ранее на выезде одолел «Страсбур» (2:1).

Информация для ставок

ПСЖ проиграл два матча из десяти последних во всех турнирах

проиграл два матча из десяти последних во всех турнирах «Тулуза» не проигрывает уже семь поединков подряд

ПСЖ выиграл восемь из десяти последних встреч у «Тулузы» при одном поражении

выиграл восемь из десяти последних встреч у «Тулузы» при одном поражении Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз