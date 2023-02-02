ПСЖ — «Тулуза». Прогноз на матч Лиги 1 (04.02.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают большое предпочтение хозяевам. На победу ПСЖ линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.3. Ничейный результат котируется по 5.9, а победа «Тулузы» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 9.
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завтра, 19:00
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3.5 по коэффициенту 2.05. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагают ТМ 3.5 по 1.77. Ставка на «обе забьют» составляет 1.77.
Форма команд
ПСЖ провел трудный матч несколько дней назад, но добился победы и увеличил свой отрыв от ближайшего соперника до пяти очков. Команде очень рано расслабляться в Лиге 1, а еще необходимо готовиться к супер-противостоянию с «Баварией» в Лиге Чемпионов. В прошлом матче на выезде ПСЖ обыграл «Монпелье» (3:1), а ранее сыграл вничью на своем поле с «Реймсом» (1:1).
«Тулуза» показывает отличные результаты и выиграла почти все последние матчи в различных турнирах. Перед стартом очередного тура коллектив занимает 12 место с 29 очками и заметно удалился от зоны вылета. В предстоящей встрече даже ничья может стать отличным результатом для скромного клуба. В прошлом туре «Тулуза» крупно обыграла «Труа» (4:1), а ранее на выезде одолел «Страсбур» (2:1).
Информация для ставок
- ПСЖ проиграл два матча из десяти последних во всех турнирах
- «Тулуза» не проигрывает уже семь поединков подряд
- ПСЖ выиграл восемь из десяти последних встреч у «Тулузы» при одном поражении
- Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
ПСЖ будет играть очень мощно на своем поле и с первых минут постарается показать свое превосходство. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу с форой (-1.5) по коэффициенту 1.78 в букмекерской конторе Лига Ставок.