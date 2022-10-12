«Партизан» — «Кельн». Прогноз на матч Лиги Конференций (13.10.2022)

Ставки букмекеров
Фаворитами в этой встрече букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.02. В случае победы «Партизана», зайдет коэффициент 3.6 Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.55.
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сегодня, 19:45
Также в линии букмекеры предлагают 1.75 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.1. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.65.
Форма команд
«Партизан» добился важной победой в прошлой игре и сейчас возглавляет свою группу с пятью баллами, опережая ближайшего соперника только по дополнительным показателям. Уже на своем поле коллективу придется еще раз противостоять «Кельну», который захочет реабилитироваться и вернуть себе позиции. Два последних матча «Партизана» завершились крупной победой над «Вождовац» (4:0) и победой над «Кельном» в Лиге Конференций (1:0).
«Кельн» благодаря поражению в третьем туре, опустился в группе на третье место с четырьмя баллами, однако больших проблем это еще не создало, ведь отставание от соперников составляет всего одно очко. В выездном матче коллективу необходимо учесть ошибки недельной давности и играть на победу, которая поможет подняться минимум на второе место. В Бундеслиге «Кельн» крупно проиграл «Боруссии» М (2:5), а ранее уступил «Партизану» (0:1).
Информация для ставок
- «Партизан» проиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах
- «Кельн» выиграл четыре матча на выезде из десяти последних во всех турнирах
- Два из трех последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Партизан» выиграл два из трех матчей у «Кельна» за последнее время
Прогноз
«Партизан» после выездной победы почувствовал уверенность в своих силах и постарается воспользоваться спадом в игре соперника. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу по коэффициенту 3.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.