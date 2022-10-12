«Партизан» — «Кельн». Прогноз на матч Лиги Конференций (13.10.2022)

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вчера, 13:34

Ставки букмекеров

Фаворитами в этой встрече букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.02. В случае победы «Партизана», зайдет коэффициент 3.6 Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.55.

Также в линии букмекеры предлагают 1.75 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.1. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.65.

Форма команд

«Партизан» добился важной победой в прошлой игре и сейчас возглавляет свою группу с пятью баллами, опережая ближайшего соперника только по дополнительным показателям. Уже на своем поле коллективу придется еще раз противостоять «Кельну», который захочет реабилитироваться и вернуть себе позиции. Два последних матча «Партизана» завершились крупной победой над «Вождовац» (4:0) и победой над «Кельном» в Лиге Конференций (1:0).

«Кельн» благодаря поражению в третьем туре, опустился в группе на третье место с четырьмя баллами, однако больших проблем это еще не создало, ведь отставание от соперников составляет всего одно очко. В выездном матче коллективу необходимо учесть ошибки недельной давности и играть на победу, которая поможет подняться минимум на второе место. В Бундеслиге «Кельн» крупно проиграл «Боруссии» М (2:5), а ранее уступил «Партизану» (0:1).

Информация для ставок

«Партизан» проиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах

«Кельн» выиграл четыре матча на выезде из десяти последних во всех турнирах

Два из трех последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Партизан» выиграл два из трех матчей у «Кельна» за последнее время

Прогноз

«Партизан» после выездной победы почувствовал уверенность в своих силах и постарается воспользоваться спадом в игре соперника. Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу по коэффициенту 3.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.